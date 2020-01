Näin Vuoden sijoittaja 2019 Julia Thurén ottaa raha-asiat haltuun

Toimittaja-bloggaaja ja vuoden sijoittaja 2019 Julia Thurén avaa omaa talouden hallintaansa Puhu Rahasta -podcastissa.

32-vuotias toimittaja ja tietokirjailija Julia Thurén äänestettiin viime syksynä Vuoden Sijoittajaksi 2019. Thurén on tunnettu ehkä parhaiten Juliaihminen-blogistaan. Hän on myös kirjoittanut kirjan Kaikki rahasta (Gummerus, 2018) ja julkaissut raha-asioita käsittelevää Melkein kaikki rahasta -podcastejaan.

Thurénille sijoitusten vastuullisuus on merkittävä asia ja hän kertoo sijoittavansa lähinnä vastuullisuudesta tunnettuihin rahastoihin. Thurénilla on myös suoria osakesijoituksia. Sijoitussalkkun kivijalka on perussijoitusrahastoissa.

”Ensimmäinen sijoitukseni oli Suomi-rahasto, jossa on 25 vaihdetuimman suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita, sanoo Thurén. Rahaston myötä salkkuun tulee esimerkiksi niitä Nokian ja Nordean osakkeita”, Thurén kertoi Iltalehden haastattelussa.

Thurén säästi pitkään vain kotimaiseen sijoitusrahastoon, mutta vuodesta 2018 lähtien hän on hajauttanut sijoituksiaan myös suuriin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin yhtiöihin sijoittaviin rahastoihin.

Haastattelussa sijoitusbloggaaja kertoi siirtävänsä joka kuukauden 15. päivä automaattisesti 300 euroa heti palkkapäivänä arvo-osuustililleen ja sitä kautta kolmeen eri rahastoon.

Talouselämän haastattelussa Thurén kertoi ostavansa joka kuukausi kolmea rahastoa: suomalaisten yhtiöiden indeksirahastoa sekä eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yh­tiöiden etf-rahastoja.

“Haluaisin ­sijoitusteni olevan vastuullisia, ja ­etf:issä on SRI-sertifikaatti (socially responsible investing)”, Thurén kertoi.

Oheisessa Puhu Rahasta -podcastissa Julia Thurén avaa omaa talouden hallintaansa ja mitä opiskelijan tulee budjetissaan ottaa huomioon. Thurén myös pohtii, miten sijoittaminen kannattaa aloittaa.

Puhu rahasta -podcast tarjoaa nuorilta nuorille sisältöä rahaan ja työhön liittyvistä aiheista. Lukiolaisen Ella Okon juontama podcast tuo Talous ja nuoret TATin studioon listan vieraita tubettajista tavallisiin nuoriin ja rahamaailman asiantuntijoihin.