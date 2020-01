Kone tehnyt tarjouksen Thyssenkruppista – kaupankäynti osakkeella keskeytettiin

Hissiyhtiö julkaisee tämän lausunnon selventääkseen tilannetta markkinoille liittyen mediassa, erityisesti Bloombergilla, äskettäin olleisiin uutisiin.

KONE vahvistaa tehneensä thyssenkruppin pyynnöstä ei-sitovan tarjouksen thyssenkruppin Elevator Technology -yksiköstä. Tarjouksen hinta on kohtalaisen lähellä mediassa esitettyjä arvioita. Uutistoimisto Bloomberg kertoi tiistaina, että Kone olisi tarjoamassa yhdessä CVC Capital Partnersin kanssa noin 17 miljardia euroa Thyssenin hisseistä.

Tarjous perustuu tiettyihin oletuksiin thyssenkruppin hissiliiketoiminnasta, ja mahdollisen sitovan tarjouksen ehdot voivat poiketa nykyisestä ei-sitovasta tarjouksesta.

Koneen kiinnostus thyssenkruppin hissiliiketoimintaa kohtaan perustuu sen näkemykseen liiketoimintojen toisiaan erinomaisesti täydentävistä maantieteellisistä vahvuuksista, arvonluontipotentiaaliin synergioiden kautta ja innovaatiomahdollisuuksiin digitalisaation muovaamassa toimintaympäristössä.

Koneen käsityksen mukaan Thyssenkrupp käy keskusteluja myös muiden tahojen kanssa. Ei ole siis minkäänlaista varmuutta, että keskustelut Koneen ja Thyssenkruppin välillä johtaisivat sopimukseen tai transaktioon, yhtiö painottaa. Jos keskustelut johtavat sopimukseen yhtiöiden välillä, Kone julkaisee asiasta lisätietoa aikanaan.

Ilmoituksen jälkeen Koneen osake ampaisi Helsingin pörssissä rajuun nousuun. Kurssi ehti nousta 4,9 prosenttia, ennen kuin Nasdaq Helsinki keskeytti kaupan Koneen osakkeella kello 18.17. Lisäksi tarjouskirjat tyhjennettiin.

Kone julkisti tiistaina loka-joulukuun tulosraporttinsa. Yhtiön tuloskasvu jatkui kaikissa sen liiketoiminnoissa. Ohjeistus lähiajan näkymistä oli kuitenkin varovainen.

