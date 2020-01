Kulta ei ole hyvä sijoituskohde

Lähi-idän viimeaikaiset jännitteet ovat saaneet jälleen sijoittajat siirtämään varojaan turvasatamakohteisiin, kuten kultaan.

Kulta on sijoittajien keskuudessa turvasatama. Kun taloudessa menee huonosti ja rahoitusmarkkinoilla vallitsee epävarmuus, sijoittajat turvautuvat turvasatamakohteisiin joista kenties merkittävin on kulta.

Geopoliittisten riskien aiheuttama osakemarkkinoiden heilunta onkin saanut historiallisesti kullan hinnan nousemaan, kun sijoittajat keventävät osakepainoaan ja siirtävät varojaan turvasatamaan. Kullan ajatellaan toimivan turvana paitsi rahan arvon laskua vastaan, niin myös osakemarkkinoiden laskua vastaan.

Kulta ei kuitenkaan ole hyvä sijoituskohde. Vaikkakin turvasatamakohteiden on todettu tuottavan epävarmoina aikoina paremmin kuin osakemarkkinat, kulta on hyvin spekulatiivinen sijoituskohde eikä sen arvo ei liity kovinkaan läheisesti sen fyysiseen käyttöön.

Kullan käyttökohteita (poislukien harkot). Lähde: USGS Mineral Commodity Summaries 2019

Esimerkiksi Yhdysvalloissa arviolta 91 prosenttia kaikesta kullantuotannosta käytetään muuhun kuin fyysiseen rahaan. Näistä korut ja elektroniikka ovat suurimmat kullan käyttökohteet. Mikäli kullan hinnan oletetaan määräytyvän samoin kuin osakkeiden tai muiden hyödykkeiden, kullan hinnan nousu kertoisi joko kysynnän kasvamisesta tai tuotannon vähenemisestä. Itse en näe että finanssikriisin aikaan korujen kysyntä lähtisi räjähdysmäiseen kasvuun ja nostaisi kullan hintaa. Kullan hinnan nousu perustuu puhtaaseen spekulointiin.

Kulta sinällään ei siis tuota sijoittajalle mitään. Se ei tarjoa merkittävää taloudellista hyötyä tai positiivista kassavirtaa. Kullan hinnan muutokset tuovat sijoittajalle tuottoja sen toivossa, että myöhemmin joku haluaa ostaa kultaa kalliimmalla mitä nyt. Kullan hinta nousee pelosta. Hyöytyäkseen kullan noususta, sijoittajan pitäisi ennakoida laskusuhdannetta ja sijoittajien pelkoa. Tämä on tunnetusti erittäin vaikeaa.

Kultasijoitukset ovat olleet myös huomattavasti riskisempiä mitä osakesijoitukset. Tutkimalla esimerkiksi SPDR Gold Shares-indeksirahaston ja S&P500-osakeindeksin keskihajontaa, voimme todeta että keskimäärin kullan tuotto on ollut +12 prosentin ja -20 prosentin välissä. Haarukka on suuri ottaen huomioon, että S&P500-osakeindeksin tuotto on ollut keskimäärin +3 prosentin ja +23 prosentin välissä.

Kulta (oranssi) ja Dow Jones Industrial Average (sininen), 1990-2020. Lähde: Macrotrends

Pitkällä aikavälillä kulta ei rahoitusmarkkinoiden epävarmuuksista huolimatta ole myöskään pärjännyt osakemarkkinoille. 300 prosentin tuotto 20 vuodessa on kieltämättä hyvä, mutta 1000 prosentin tuotto on vielä parempi. Kaaviosta on nähtävissä kuinka Ukrainan kriisi ja Syyrian sisällissodan kiristyminen kasvattivat kultasijoitusten tuottoja, mutta tilanne on sen jälkeen tasaantunut.

Kullan merkitys maailmantaloudessa on loppujen lopuksi nykyään melko minimaalinen. Huonoina aikoina fyysisen kullan kysyntä koru- ja muussa teollisuudessa hiipuu mutta kysyntä sijoitusmielessä kasvaa. Keskuspankkien kultavarannot sen sijaan ovat turvaamassa hyperinflaatiolta, jossa valtion valuutta menettää nopeasti arvoaan. Hyperinflaation vallitessa kulta on edelleen kultaa, vaikka sen hinta heiluisikin mielivaltaisesti. Siksi onkin ymmärrettävää miksi myös monet pelokkaat sijoittajat haluaisivat turvautua kultaan.

Kulta soveltuu yhdeksi osaksi hajauttamaan sijoitusportfolion riskiä, mutta yksittäiseksi sijoituskohteeksi se ei sovi millään mittarilla. Kullan hinta on hyvin spekulatiivinen ja ailahtelevainen. Kultasijoitukset ovat hyvin riskisiä ja niiden tuottoja on vaikea ennustaa. Siksi tavallinen piensijoittaja ei voi hakea turvaa kullasta, ellei ole ajoittamisen ammattilainen.