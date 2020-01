Metsäteollisuuden työkiista pahenee – Björn Wahlroos varoittaa työpaikkojen häipymisestä

Tuotannollinen toiminta lakkaa paperiteollisuudessa lakon ja työsulun vuoksi.

Metsäteollisuuden työkiistassa ei ole löydetty sovintoratkaisua. Paperiliiton ja työnantajaa edustavan Metsäteollisuus ry:n näkemykset jäivät yhdeksän tuntia kestäneen neuvottelun aikana edelleen liian kauas toisistaan.

Paperiliitto on käynyt neuvotteluja Metsäteollisuus ry:n kanssa paperiteollisuuden uudesta työehtosopimuksesta elokuusta alkaen, mutta neuvotteluissa ei ole edetty eikä neuvottelutulosta saatu aikaan.

Tuotannollinen toiminta lakkaa paperiteollisuudessa kahdeksi viikoksi. Paperiliitto laajentaa lakon kolmannelle viikolle 10. helmikuuta alkaen. Lakon piiriin kuuluu Paperiliiton mukaan noin 9 000 liiton jäsentä.

Paperiteollisuuden lakko alkaa maanantaiaamuna 27. tammikuuta, ja samaan aikaan alkavat paperiteollisuuden toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron ja mekaanisen metsäteollisuuden sopimusta neuvottelevan Teollisuusliiton lakot Metsäteollisuuden jäsenyrityksissä.

Sunnuntaina Metsäteollisuus ry kertoi päättäneensä kolmen vuorokauden työsulusta paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa. Sulun piirissä ovat Paperiliiton, Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäsenet 12 tuotantolaitoksessa.

Kiky-tunnit hiertävät

Erimielisyyttä työntekijäpuolen ja työnantajan välillä ollut ulkoisen työvoiman käyttö samoilla periaatteilla kuin muilla teollisuudenaloilla Suomessa sekä juhannus- ja jouluaikojen kustannusten purkaminen. Paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaan joulu- ja juhannustöistä maksetaan nykyisin kolminkertainen palkka ja annetaan lisäksi vähintään kolme ylimääräistä palkallista vapaapäivää.

Yksi riita-aihe on vuotuinen työaika eli käytännössä kiky-tunnit. Paperiliiton esitysten pääpaino on työssäjaksamisen edistämisessä, ja yhtenä keinona on vähentää vuotuista työaikaa 24 tunnilla, jotka sovittiin paperiteollisuuden sopimukseen ilman korvausta. Paperiliiton mielestä näiden talkootuntien tarkoitus oli helpottaa maan senhetkistä taloudellista tilannetta väliaikaisesti ja niihin taivuttiin maan hallituksen kilpailukykysopimuksen osana. Metsäteollisuus ry:n kanta on, että työajanlisäys on pysyvä.

Teknologiateollisuudessa kiky-tunneista luovuttiin vuodenvaihteessa.

Lisäksi on neuvoteltu työaika- ja palkkausjärjestelmän yksinkertaistamisesta ja ay-jäsenmaksujen keräämisen siirtämisestä liittojen vastuulle.

Metsäteollisuus ry kertoo tavoitelleensa jo viikkoja kestäneissä neuvotteluissa kustannuskilpailukykyä parantavaa kokonaisuutta ja muuhun kotimaiseen vientiteollisuuteen sekä keskeisiin kilpailijamaihin nähden tasavertaisia työehtoja.

”Kilpailukyvyn parantamisen tarve ei ole kadonnut Suomesta mihinkään. Suhteettoman laajoja lakkoja keskenään koordinoivat ammattiliitot toimivat hyvin lyhytnäköisesti. Ne eivät kanna vastuutaan suomalaisten tehtaiden kilpailukyvystä ja elinkelpoisuudesta tai edes jäsentensä työpaikoista”, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoi.

Paperiliiton mielestä paperiteollisuuden työehtosopimus pitäisi saada tehtyä ilman, että vientiteollisuuden tavoittelema niin sanottu Suomen malli vaarantuu.

Wahlroos varoittaa: työpaikkoja lähtee Suomesta paljon

Metsäteollisuus ry puolestaan painottaa, että paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa työaika on Suomessa lyhyempi, mutta ansiotaso korkeampi kuin keskeisissä kilpailijamaissa.

Oman lusikkansa soppaan toi myös Metsäyhtiö UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, joka Yleisradion ykkösaamussa kertoi, että metsäteollisuus sulkee Suomessa 2–3 paperikonetta, jos ammattiyhdistysliike saa vaatimuksensa läpi maanantaiaamuna alkavassa työtaistelussa.

”Jos me hyväksymme kaikki ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset, täältä lähtee työpaikkoja – ja niitä lähtee paljon”, Wahlroos totesi.

Sovittelu valtakunnansovittelijan luona jatkuu tiistaina kello 9.