Näin käytät tunnuslukusovellusta

Monet suomalaiset pankit ovat luopumassa verkkopankkitunnistautumiseen käytettävistä avainlistoistaan. Niiden asemasta asiakkaita pyydetään nyt lataamaan puhelimeensa tunnuslukusovellus verkkopankkiin kirjautumista varten. Vaikka muutos voi aluksi hämmentää, on tunnuslukusovelluksilla monia etuja, ja niiden käyttö on kätevää.

Miksi tunnuslukusovelluksia tarvitaan?

On monia tapoja tunnistaa käyttäjä verkossa, ja jotkut niistä ovat turvallisempia kuin toiset. EU:n pyrkimyksenä on pitkään ollut parantaa kuluttajien tietoturvaa verkkomaksamisen suhteen. Siksi vuonna 2019 voimaan tullut EU:n maksupalveludirektiivi PSD2 vaatii, että verkkokaupoissa maksettaessa, mobiilisovellusten kautta tehdyissä maksuissa ja verkkopankkimaksuissa käytetään niin sanottua vahvaa tunnistautumista.

Vahva tunnistautuminen tarkoittaa, että vähintään kahta seuraavista käytetään tunnistautumiseen.

Jotain, mitä käyttäjä tietää (esim. PIN-koodi)

Jotain, mikä on käyttäjän hallussa (esim. tunnuslukusovellus)

Jotain, mitä käyttäjä on (esim. sormenjäljet)

Tunnuslukusovellus täyttää näistä vaatimuksista kaksi ensimmäistä, mikäli siihen kirjaudutaan PIN-koodia tai salasanaa käyttäen. Siksi pankit suosittelevatkin tunnuslukusovelluksia asiakkailleen. Niille pankkiasiakkaille, joilla ei ole sovelluksen käyttöön soveltuvaa mobiililaitetta käytössään, tarjotaan vaihtoehtoisesti erillistä tunnuslukulaitetta.

Tunnuslukusovelluksen ottaminen käyttöön

Ennen tunnuslukusovelluksen käyttöönottoa on syytä tutustua oman pankkisi ohjeisiin sen käytön aloittamiseksi, sillä käytännöt voivat hieman vaihdella pankista riippuen. Sovellus ladataan laitteelle tavanomaiseen tapaan esimerkiksi Google Play (Android) – tai AppStore (iOS) -sovelluskaupasta. Tunnuslukusovelluksen käyttöön ottaminen ensimmäistä kertaa vaatii kuitenkin jonkinlaisen varmennuksen.

Eri pankit ovat hoitaneet sovelluksen käyttöönottotunnistautumisen eri tavoin, ja se tapahtuu joko olemassa olevaa menetelmää kuten tunnuslukukorttia käyttäen tai pankilta saatavan aktivointikoodin avulla.

Esimerkiksi Nordean tunnuslukusovellus otetaan käyttöön pankista saatavan aktivointikoodin avulla, mutta ensimmäisen käyttöönoton jälkeen sen käytön aloittamiseen muilla laitteilla riittää sovelluksen kautta tunnistautuminen. Danske Bankin tunnuslukusovellus vaatii kuitenkin ainakin toistaiseksi avainlistan käyttöä sovelluksen käyttöön ottamista varten. OP:n tunnuslukusovellus aktivoidaan asiakkaan nykyisillä verkkopankkitunnuksilla.

Kuinka tunnuslukusovellus toimii?

Sovelluksen käyttöönoton yhteydessä sinua pyydetään luomaan PIN-koodi, jota tarvitaan jatkossa sovellukseen kirjautumiseen. Kun suoritat sähköisen tunnistautumisen esimerkiksi verkkopankissasi tai tehdessäsi ostoksia verkkokaupassa, lähetetään tunnuslukusovellukseen varmennuspyyntö. Tämän jälkeen sinun on syötettävä PIN-koodisi sovellukseen. Osuuspankin Mobiiliavain-sovellus toimii PIN-koodin lisäksi myös sormenjälki- ja kasvojentunnistuksella.

Keskeinen ero tunnuslukusovelluksen käytössä perinteisiin avainlukulistoihin verrattuna onkin, että käyttäjä syöttää PIN-koodinsa tai muun tunnistetiedon kuten sormenjäljen sille laitteelleen, jolle tunnuslukusovellus on asennettuna. Niinpä esimerkiksi pöytäkoneella verkkokaupassa asioitaessa varmennus suoritetaankin matkapuhelimen kautta.

Tunnuslukusovelluksen hyödyt

Sen lisäksi, että laki vaatii sähköisiltä palveluilta vahvaa tunnistautumista, helpottaa tunnuslukusovelluksen käyttäminen arkea monin tavoin, vaikka sitä ei ehkä ensi näkemältä uskoisi.

Näiden sovellusten pääasiallisena tarkoituksena on parantaa tietoturvaa, ja tämä etu onkin merkittävä, sillä vaikka paperiset tai muoviset tunnuslukulistat saattavat helposti kadota, on esimerkiksi matkapuhelimen hukkaan joutuminen merkittävästi epätodennäköisempää ja helpommin havaittavissa. Tietoturva ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi tunnuslukusovelluksista on käyttäjille hyötyä.

Jotkut aiemmista tunnistautumismenetelmistä, kuten paperiset avainlukulistat, vaativat käyttäjiltä ylimääräistä työtä, esimerkiksi aiemmin käytettyjen koodien yliviivaamista listalta. Jos tämä unohtui, joutui tunnistautumista yrittämään useampaan kertaan. Lisäksi listan kadotessa uutta joutui toisinaan odottamaan pankilta pitkään, ennen kuin verkkopankin käyttäminen oli taas mahdollista. Tunnuslukusovellus on puolestaan mahdollista ottaa käyttöön useammalla laitteella, joten yhden laitteen rikkoontuminen tai katoaminen ei aiheuta katkoa tunnistautumiseen tai ongelmia pankkiasioiden hoitamisessa.

Edellä mainittujen lisäksi tunnuslukusovellusten avulla tunnistautumisen aivan olennainen etu on vaivattomuus – matkapuhelin kulkee useimmilla meistä mukana kaikkialle, toisin kuin avainlukulistat, ja sovelluksen käyttö vaatii ainoastaan PIN-koodin tai vaikkapa sormenjäljen syöttämistä, kasvojentunnistuksen tapauksessa vain puhelimen katsomista.

Vaikka tämä muutos saattaa aluksi hermostuttaa, se tuo mukanaan monia positiivisia puolia. Helpoiten pääset alkuun tunnuslukusovelluksen käytössä ottamalla yhteyttä oman pankkisi asiakaspalveluun.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.