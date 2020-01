Jokaisella norjalaisella on öljyrahaston kautta sijoitusomaisuutta keskimäärin 208 000 euroa.

Maailman tärkeimmät osakemarkkinat nousivat väkevästi viime vuonna ja alkuvuodestakin nousu on jatkunut. Se tarkoittaa sitä, että Norjan valtion omistama öljyrahasto paisui viime vuonna 24 prosenttia. Se tarkoittaa myös sitä, että rahaston arvo on noussut yli 10 biljoonaan norjan kruunuun eli 10 000 miljardiin. Euroissa potti on ylittänyt maagisen yhden biljoonan euron rajan, eli lähes 1040 miljardia euroa. Öljyrahasto on maailman suurin rahasto.

Rahaston tuotto vuonna 2019 oli 1800 miljardia kruunua, mikä on rahaston historian tuottoisin vuosi.

Norjan valtion öljyrahasto on, virallisesti Norjan hallituksen eläkerahasto on maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto.

Norjan valtio sijoittaa valtion öljy-yhtiöiden tuottamia massiivisia voittoja sijoitusrahastoon, joka koostuu osakkeista, joukkovelkakirjalainoista ja kiinteistöistä ympäri maailmaa. Rahasto omistaa maailman pörssiosakkeista tällä hetkellä noin 1,5 prosenttia. Rahaston omistukset löytyvät täältä.

Norjan valtio perusti rahaston vuonna 1998, ja sen tarkoituksena oli säästää maan valtavia öljy- ja kaasutuloja seuraaville sukupolville. Norja varautuu öljytulojen investoinneilla tuleviin menoihin. Norjan päättäjillä on valtuudet käyttää eläkerahaston arvosta vain neljä prosenttia valtion budjetin tasapainottamiseen.

Rahasto on tuonut keskimäärin 5,9 prosentin vuosituoton vuosina 1998 – 03/2019. Suurin osa tuotosta on tullut osakesijoituksista. Rahaston sijoituksista yli 69 prosenttia on osakesijoituksissa.