OP nostaa rajusti palvelumaksujaan, käyttötilin korko nollaan

Finanssiryhmä OP aikoo nostaa palvelumaksujaan selvästi. Pankki lähetti asiakkailleen taulukon, jossa se kertoo maksumuutoksista.

Pankin mukaan korotukset koskevat sellaisia pankin 26 vuotta täyttäneitä omistaja-asiakkaita, joilla on käyttötili, jolle tulee toistuvaissuoritus, verkkotiliote käyttötilillä, OP-verkkopalvelu sekä yksi tai kaksi korttia.

Aiheesta kertovat Iltalehti ja Yle.

Palveluiden kuukausihinta yhdellä maksukortilla nousee 2,95 eurosta 3,95 euroon, jolloin hinnannousu on lähes 34 prosenttia. Kahdella maksukortilla hinta nousee puolestaan 4,95 eurosta 5,95 euroon, jolloin hinnannousu on yli 20 prosenttia.

Muiden palveluiden maksuja korotetaan. Esimerkiksi puhelinpalvelun avulla tapahtuvan laskun maksamisen hinta nousee peräti 67 prosenttia aiemmasta kuudesta eurosta kymmeneen euroon. Jälkikäteen asiakkaan pyynnöstä toimitettava kuitti veloitetaan edelleen tuntiveloituksen mukaan ja vähimmäishinta nousee 15 eurosta 25 euroon. Tämänkin palvelun hinnankorotus on huima, lähes 67 prosenttia.

Lisäksi OP aikoo laskea omistaja-asiakkaan käyttelytilin korkoa 0,10 prosentista 0,00 prosenttiin, asiakaskirjeessä todetaan. Pankin mukaan koronlasku johtuu pitkään jatkuneesta matalasta korkotasosta. Pankilla on tilin yleisten ehtojen oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja.

Asiakaskirjeessään OP ei perustele päätöstään nostaa palveluhintoja mitenkään. OP:n pankkitoiminnan henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sari Heinonen kertoo kuitenkin Iltalehdelle, että palveluiden parantaminen ja ylläpitäminen maksaa.

”Ajoittain hinnoittelua täytyy tarkistaa kustannuksia vastaavaksi. Esimerkiksi lainsäädännön muutoksiin pohjautuvat vaatimukset ovat tuoneet paljon lisäkustannuksia pankkipalveluiden kehittämiseen”, Heinonen kertoo.

OP:lla on Suomessa peräti 1,9 miljoona omistaja-asiakasta. Yle kertoo, että näistä osalla on mahdollisuus kuitata palvelumaksut bonuksilla, joita kertyy muun muassa lainoista ja talletuksista. Palvelumaksun korotus ei siis välttämättä näy suoraan kaikkien asiakkaiden tilin saldossa.

Vakuutus- ja rahoitusalan neuvontaa antavan Finen toimitusjohtaja Elli Reunanen kertoo Ylelle, että palvelumaksujen korottaminen on normaalia pankkitoimintaa ja sitä tekevät kaikki pankit. Hänen mukaansa pankilla on oikeus korottaa palvelumaksuja ja muuttaa tilien ehtoja, kunhan muutoksista kerrotaan asiakkaalle niin kuin sopimusehdoissa on asiakkaalle etukäteen kerrottu.