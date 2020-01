Salkunhoitaja: Alhaisten tuottojen aikana osakkeille on vaikea löytää vaihtoehtoja

Taaleri pitää edelleen osakkeet ylipainossa ja suosii jenkkimarkkinoita.

Maailman isoimmat pörssit ovat jatkaneet väkevästi nousutrendillä viime viikkoina. USA:n S&P 500 indeksi on noussut nyt lähes 25 prosenttia vuodessa. Saksan DAX-indeksikin on noussut yli 20 prosenttia ja Japanin Nikkei 16 prosenttia. USA:n teknologiapörssi Nasdaqin nousu on peräti 35 prosenttia.

Osakkeiden nousu on nostanut myös indeksien keskimääräisiä arvostuskertoimia. S&P 500 –indeksin toteutuneiden 12 kuukauden tuloksilla laskettu P/E-kerroin on nyt 22,6x, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 15,8x.

Samalla P/E-kertoimen käänteisluku, eli tulostuotto, on painunut hieman alle neljän prosentin. Historiallisesti tulostuotto on nyt poikkeuksellisen alhainen, kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy.

Vaikka arvostuskertoimet ovat nousseet ja tulostuotto laskenut, ei osakkeille tahdo edelleenkään löytyä tuottavia vaihtoehtoja. Se tuo mukanaan myös riskejä, arvioi Taalerin salkunhoitaja Niko Fagernäs markkinakatsauksessaan.

”Arvostustasojen nousu onkin mielenkiintoista, ja samalla ehkä hieman vaarallista. Vaarallisuus tulee siitä, että monet muut ”riskilisät” on jo ostettu pois, ja osakkeet ovat viimeinen paikka hakea tuottoa julkisilla markkinoilla”, salkunhoitaja pohtii.

Fagernäsin mukaan esimerkiksi yrityslainoista on saatavissa tällä hetkellä vain melko vähän tuottoa, ellei sijoittaja sitten ”lähde ihan kunnolla seikkailemaan”. Suomalaisten lempisijoitus eli pankkitili ei tietenkään edelleenkään tarjoa tuottopotentiaalia, se kun ei tällä hetkellä tarjoa edes inflaatiosuojaa.

Osakkeiden niin sanottu riskilisä, eli oikeastaan tulostuotto yli riskittömän koron, on salkunhoitajan mukaan edelleen suhteessa korkealla, varsinkin Euroopassa.

”Eli se käy ihan järkeen, että kaiken muun tuoton ollessa lähellä nollatasoa olisi pakko ostaa osakkeita”, Fagernäs toteaa.

Osakemarkkinoiden arvostustasot eivät kuitenkaan ole merkittävän korkealla, Fagernäs muistuttaa.

”Monet pelkäävät teknokuplamaista räjähdystä, mutta toistaiseksi olemme vielä kohtuullisilla tasoilla. Yhdysvallat johtavat arvostustasomielessä merkittävästi n.22 PE-kertoimella (taaksepäin katsova), mutta Yhdysvaltojen tulosten kasvuvauhti onkin ollut nopeampaa ja tasaisempaa kuin missään muualla viimeisen viiden vuoden aikana ja jatkaa edelleen.”

Mikäli osakkeet nousevat vielä yli 30 prosenttia pelkästään arvostuskertoimien noustessa, niin silloin täytyy jo olla hieman huolissaan tulevista pitkän aikavälin tuotoista, Fagernäs arvioi.

Taaleri pitää edelleen osakkeet ylipainossa ja suurin ylipaino on Yhdysvalloissa. Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla suositus on neutraali. Vaikka Taaleri osti viime syyskuussa allokaatiosalkkuunsa arvo-osakkeita, ovat osakemarkkinat suosineet edelleen kasvuyhtiöitä, mikä näkyy esimerkiksi Nasdaq-indeksin muita pääindeksejä rajumpana nousuna sekä teknologiajättien kovassa vedossa.

”Tätä markkinaliikettä täytyy kunnioittaa, markkina huutaa edelleen sitä, että kasvu tulee olemaan hidasta ja ne yhtiöt, jotka pystyvät kasvamaan saavat preemion suhteessa muuhun. Tämä on trendi, josta on vaikea tällä hetkellä päästä eroon”, Fagernäs toteaa.

Amerikkaiset teknologiajätit Apple, Microsoft, Google, Amazon ja Facebook hallitsevat yhä enemmän Yhdysvaltojen osakemarkkinoita. Nasdaqin lisäksi niiden merkitys on noussut myös S&P 500 -indeksissä. Näiden viiden teknologiayhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo on jo peräti 18 prosenttia koko S&P 500 -osakeindeksin kokonaismarkkina-arvosta.