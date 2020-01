Poliisi: Väärää rahaa liikkeellä Meri-Lapissa

Meri-Lapin alueella on muutamien päivien aikana tullut poliisin tietoon pari tapausta väärennetyillä seteleillä tehdyistä ostoksista.

Kauppaliikkeessä on Meri-Lapissa maksettu väärennetyllä 20 euron setelillä, Poliisi kertoo tiedotteessaan. Tapauksia ollut Torniossa ja Pellossa.

Väärennetyt seteleissä muun muassa hologrammikuvio näkyy Poliisin mukaan huomattavasti tummempana kuin aidossa.

Poliisi selvittää väärää rahaa käyttäneiden henkilöllisyyttä, ja Poliisista kehotetaankin nyt kiinnittämään erityistä huomiota setelien tunnistukseen ja erityisesti nyt 20 euron setelien osalta.

Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla, jonka viimeisimmät setelit, arvoltaan 100 ja 200 euroa, laskettiin liikkeeseen viime toukokuussa. Muut setelit on uusittu jo aiemmin. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta seteleitä on entistäkin vaikeampi väärentää.

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa.

Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä: tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito.

Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.