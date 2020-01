General Motors ja Ford ovat markkina-arvoissaan jääneet kauas sähköautovalmistajan taakse.

Teslan osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo on kivunnut nyt jo 86,5 miljardiin dollaria. Osake on noussut 160 prosenttia viime kesäkuusta, jolloin osake kävi 12 kuukauden alhaisimmalla tasollaan. Se tekee sähköautovalmistajasta kaikkien aikojen arvokkaimman amerikkalaisen autovalmistajan, kertoo CNN Business -sivusto.

Aiempaa ennätystä piti Ford, jonka markkina-arvo oli hieman yli 76 miljardia dollaria vuonna 1999. Toinen vanha autonvalmistaja, General Motors, ylsi lokakuussa 2017 vajaaseen 68 miljardin dollarin arvoon.

Pelkkä nimellisarvojen tarkastelu sellaisenaan ei kuitenkaan anna välttämättä historiallisista arvoista oikeaa kuvaa, koska ne eivät huomioi inflaation vaikutusta. Esimerkiksi Fordin markkina-arvo vuonna 1999 olisi nykyrahassa yli puolet enemmän rahan arvon heikkenemisen vuoksi. Vuodesta 1999 lähtien hinnat ovat nousseet Yhdysvalloissa 54 prosenttia.

Sekä GM että Ford ovat sittemmin menettäneet markkina-arvoistaan leijonan osan. GM:n arvo on osakemarkkinoilla nyt alle 51 miljardia dollaria, ja Fordin arvo on noin 37 miljardia dollaria. Niiden arvo yhteensäkin on vain prosentin korkeampi kuin Teslan arvo yksistään.

Italialainen-amerikkalainen autovalmistaja Fiat Chrysler on noista kolmesta yhtiöstä kaukana jäljessä, sillä sen markkina-arvo on 22 miljardia dollaria.

Teslan arvoa nostaa luonnollisesti sen kehittämät tehokkaat täyssähkäautot. Esimerkiksi Norjassa Tesla Model 3 on noussut maan rekisteröintitilastojen kärkeen. Autoa rekisteröitiin viime vuonna kaikkiaan yli 15 500 autoa.

Nyt Tesla on saamassa autotuotantoa kunnolla käyntiin Kiinan Shanghaihin rakentamallaan uudella gigafactory-tehtaalla. Yhtiön ensimmäisen Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevan tehtaan rakentaminen Shanghaihin alkoi viime tammikuussa. Muut kansainväliset autojätit eivät ole aiemmin saaneet tehtaitaan tuotantoon Kiinassa yhtä nopeasti, kertoo Reuters.

Sijoittajien silmissä Tesla on kasvuosake, jonka arvo lepää puhtaasti tulevaisuuden odotuksissa. Yhtiö on edelleen tappiollinen, eikä ole kyennyt vielä yhtenäkään vuotena voitolliseen tulokseen.

Teslan markkina-arvo on vielä kaukana kaikkien aikojen arvokkaimmasta jenkkiyhtiöstä Applesta, jonka markkina-arvo on yli 1400 miljardia dollaria.Teslan arvostus pörssissä on silti huomattava CNN Business huomauttaa, sillä Tesla on murto-osa vakiintuneiden autovalmistajien koosta.

Yhtiö myi kaikkiaan 367 500 autoa maailmanlaajuisesti vuonna 2019, kun taas GM: n myynti yksin Yhdysvalloissa oli 2,9 miljoonaa ajoneuvoa ja vielä kolme miljoonaa Kiinaan. Fordin myynti Yhdysvalloissa oli 2,4 miljoonaa, kun taas Fiat Chryslerin myynti Yhdysvalloissa oli 2,2 miljoonaa.

Tesla kasvaa myös paljon nopeammin kuin muut autonvalmistajat. Sen myynti kasvoi 50 prosenttia vuonna 2019, ja kasvu ja sijoittajien toiveet tulevaisuuden tuloskehityksestä ovat nostaneet osakkeet huomattavasti monien kilpailijoiden ohi.

Teslan osake on noussut viimeisen seitsemän kuukauden aikana sen jälkeen, kun se ilmoitti odotettua paremmasta myynnistä ja tuloskehityksestä ja aloitti tuotannon Shanghain tehtaalla aiemmin kuin monet odottivat.

Teslalla on vielä kirimistä, jos se haluaa tulla maailman arvokkaimmaksi autovalmistajaksi. Japanilaisen Toyotan markkina-arvo on 25 biljoonaa jeniä eli noin 228 miljardia dollaria. Saksalaisen Volkswagenin markkina-arvo on 100 miljardia dollaria.

Tesla on kuitenkin arvokkaampi kuin monet muut suuret maailmanlaajuiset autovalmistajat, kuten Honda, Nissan, Hyundai, BMW ja Daimler.

Markkina-arvon nousu on nostanut Teslan osakkeen arvostuskertoimet taivaisiin. Analyytikoiden konsensuksen mukaisella osakekohtaisella tuloksella laskettu kuluvan vuoden P/E-kerroin on 261x.

Analyytikoilla riittää uskoa sähköautovalmistajan kasvuun. Yhtiöltä odotetaan viime vuodelta -4,5 dollarin negatiivista osakekohtaista tulosta, mutta tänä vuonna osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 1,8 dollariin ja ensi vuonna jo peräti 8,1 dollariin.

Analyytikoilta ei löydy samaa säveltä sen suhteen, onko Tesla tällä hetkellä hyvä sijoitus. Suositukset ovat nimittäin hajallaan kuin jokisen eväät. Seitsemän analyytikkoa antaa Teslalle ostosuosituksen, kaksi lisää-suosituksen, 12 pidä-suosituksen, 7 vähennä suosituksen ja neljä myy-suosituksen.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk innostui esittämään tanssiliikkeitä yhtiön Kiinan tehtaalla Model Y -auton esittelytilaisuudessa.