Työterveyshuolto on Suomen perusterveydenhoidon iso ongelma

Työterveyshuolto tarjoaa palkansaajille hyvää palvelua ilmaiseksi. Juuri se on sen ongelma.

Lääkäripula puhuttaa jälleen. Helsingin kaupunki kertoi alkavansa maksaa tämän vuoden alusta terveyskeskuslääkäreille tuhannen euron määräaikaista tehtävälisää, joka tulee jo aiemmin ilmoitetun 250 euron palkankorotuksen päälle.

Helsingin päätös roimasta lisäkorvauksesta terveyskeskuslääkäreille johtuu siitä, että terveyskeskuksien avoimia lääkärinvakansseja on vaikea täyttää.

Eikä ongelma ole tietenkään yksistään Helsingin kaupungin päättäjien päänsärkynä. Saman haasteen edessä painiskellaan ympäri maata. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Pasi Pohjolan mukaan tällä hetkellä on suurin piirtein kolmesataa perusterveydenhuollon lääkärin vakanssia auki.

Terveyskeskusten ahdinkoa lisää myös hallitusohjelmaan kirjattu seitsemän päivän hoitotakuu, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaan pitäisi päästä viikossa lääkäriin terveyskeskuksessa. Hoitotakuu vaatii arviolta noin tuhannen uuden lääkärin palkkaamista julkiseen terveydenhuoltoon.

Lääkäriliiton ja Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen tekemän Lääkäri 2013 -kyselytutkimuksen mukaan terveyskeskuksessa työskentelisi mieluiten vain noin 15 prosenttia nuorista lääkäreistä. Sairaalat houkuttelevat enemmän, niissä työskentelisi nuorista lääkäreistä mieluiten yli puolet.

Koulutuksen lisääminen on tietenkin yksi keino saada lääkäreitä terveyskeskuksiin.

Lääketieteen koulutuksen aloittaa vuosittain noin 750 uutta opiskelijaa, ja lääkärikoulutuksen aloituspaikkojen määrä on yli kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälistä. Lisäksi ulkomailla tutkintoa suorittavien suomalaisten määrä on moninkertaistunut tällä vuosikymmenellä, sillä lukuvuonna 2018–2019 tutkintoa suoritti ulkomailla Lääkäriliiton mukaan peräti 1 120 suomalaisopiskelijaa.

Lääkäriliitto vaatii koulutusmäärien vähentämistä. Tämä on liiton tuttu virsi. Monet epäilevät, että kyseessä on Lääkäriliiton halu säilyttää lääkäreiden vahva neuvotteluvoima työmarkkinoilla. Kun lääkäreistä on pula, tuppaavat palkatkin nousemaan.

Lääkärien koulutusmäärät ei ole perusterveydenhoidon ja terveyskeskusten lääkäripulan ainoa ongelma. Oman osansa perusterveydenhoidon haasteisiin tuo myös työterveydenhuolto.

Suomessa perusterveydenhoitoa tarjotaan neljällä eri tavalla. Perusterveydenhuollon palveluita tarjoavat terveyskeskukset, työterveyshuolto, yksityiset lääkäriasemat sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.

Suomen nelikanavainen perusterveydenhuollon rakenne on ainutlaatuinen maailmassa. Missään muualla ei ole valtiovallan toimenpiteillä kehitetty järjestelmää, joista kolmea valtio tukee huomattavasti, kertoo Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä artikkelissaan.

Terveydenhoidossamme on hullunkurinen tilanne. Terveyskeskuksissa on lääkäripula, mutta työterveydenhoidossa lääkäreitä piisaa. Hullunkurista se on siksi, että terveyskeskuksille on oikea tarve, kun taas työterveyspalveluja käytetään pikkuvaivoihin.

Työterveydenhoitoon kohdistuu kova kysyntä. Se kysyntä ei johdu aina aidosta tarpeesta saada kriittisiin vaivoihin hoitoa. Se johtuu siitä, että työntekijöille palvelu on ilmaista ja työnantaja saa puolet kuluista takaisin Kela-korvauksina.

Eli työntekijöille on luotu kannuste käyttää ilmaista palvelua mahdollisimman paljon. Työnantajalle on puolestaan luotu kannuste panostaa työntekijöidensä työterveydenhoitoon, koska valtio maksaa puolet kuluista.

Siispä työterveydenhoitoa todellakin käytetään. Miksipä ei käytettäisi? Kun palvelu on ilmaista, kannattaa ammattitaitoisen terveydenhoitohenkilökunnan palveluja käyttää.

Kova työterveyspalveluiden kysyntä johtaa siihen, että yksityiset yritykset ovat innokkaita tarjoamaan näitä palveluja. Se tarkoittaa myös sitä, että terveydenhoitoyritykset ovat valmiita houkuttelemaan lääkäreitä työterveydenhoitoon hyvillä eduilla.

Lääkärien työlle on kova kysyntä. Kun yksityisille terveyspalveluille on kova kysyntä, kannattaa yritysten houkutella lääkäreitä työterveydenhoitoon.

Kunnat tietysti samalla haluaisivat houkutella lääkäreitä terveyskeskuksiin. Kunnat ja yksityiset lääkäritalot siis kilpailevat samasta niukasta resurssista eli lääkäreistä. Tässä kisassa kunnat ovat heikoilla. Se johtuu siitä, että monet kunnat ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja siitä, että kunta saattaa sijaita syrjässä. Muutto kasvukeskusten ulkopuolelle ei välttämättä ole yliopistokaupungista valmistuneelle nuorelle lääkärille houkutteleva vaihtoehto, jos toisena vaihtoehtona on työpaikka yksityisestä terveysyrityksestä.

Koska lääkärien määrä on rajallinen, johtavat työterveyspalveluiden hyvät edut siihen, että monet lääkärit eivät siis halua töihin terveyskeskuksiin.

Syntyy ongelma: lääkäriresursseja on liikaa työterveydenhoidossa ja liian vähän terveyskeskuksissa.

Tämä ongelma aiheuttaa pahenevan kierteen.

Kun terveyskeskusten lääkäripula pahenee, lisääntyy terveyskeskuslääkäreiden työtaakka. Vuoden lääkäriksi valittu yleislääkäri Tuire Saloranta arvioi Huomenta Suomen haastattelussa, että kunnissa pitäisi olla yksi lääkäri jokaista 1200-1500 suomalaista kohti, jotta perusterveydenhuolto pyörisi ongelmitta. Kuitenkin tällä hetkellä suurissa kunnissa se on yli 2 000, ehkä yli 2 500 asukasta per lääkäri. Salorannan mukaan terveyskeskuslääkärin työ ei houkuttele juuri kovan työtaakan vuoksi.

Perusterveydenhoidon ydinongelma on siis vääränlaiset kannusteet. Ne johtavat terveydenhoidon resurssien vääränlaiseen kohdentumiseen.