Terveysteknologiayhtiö BBS villitsi sijoittajat – osakekurssi ampaisi +191 prosenttia

First North -listan pörssiyhtiö BBS kertoi tietoja sen suorittaman kliinisen kokeen tuloksista.

BBS-Bioactive Bone Substitutes on oululainen ortobiologian yhtiö, joka on kehittänyt uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Yhtiön tavoitteena on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa.

Ortobiologiset tuotteet tarkoittavat biologisia materiaaleja, joita käytetään tehostamaan luun, vaurioituneiden lihasten, jänteiden ja mm. nivelsiteiden paranemista.

Nyt saadut tulokset osoittavat, että BBS:n Artebone-tuotteen toimivuus nilkan luudutuksessa on yhtä hyvä kuin vastaava omaluusiirrehoito.

Artebone on uuden sukupolven tuote, jonka käyttökohteita ovat raajojen, lonkan ja lapaluun luuvauriot ja luupuutosalueet. Yksi pääominaisuuksista on, että tuote on ruiskussa suoraan käyttövalmiina.

Yhtiön julkaisema tiedote sai aikaan poikkeuksellisen rajun kurssireaktion. Yhtiön kurssi nousi torstaina peräti 191 prosenttia 10,7 euroon. Tiedotteen yhtiö julkisti jo keskiviikkona.

Yhtiön suorittamassa kokeessa oli mukana potilaita Suomesta ja Puolasta. Kokeessa testattiin Artebone-tuotetta luuntäyteaineena ylemmän ja alemman nilkkanivelen luudutuksessa ja tuloksia verrattiin kirjallisuudesta löytyviin omaluusiirrehoitoihin.

Omaluusiirrettä pidetään edelleen kultaisena standardina luuntäyteainetta vaativissa hoidoissa. Yhtioön mukaan minkään synteettisen materiaalin ei ole tähän mennessä osoitettu toimivan yhtä hyvin ja niin, että tuotteen tasalaatuisuus ja turvallisuus säilytettäisiin samalla.

Kokeessa todettiin, että nilkan ylemmän ja alemman nivelen luutuminen käytettäessä Artebone-tuotetta on yhtä hyvä kuin omaluusiirrehoidoissa.

BBS:n mielestä yhtä lailla tärkeä tulos on, että Artebone on turvallinen käyttää eikä se aiheuttanut tuotteesta johtuvia sivuvaikutuksia. Tuotteen käytöllä voidaan luultavasti vähentää niitä riskejä ja ongelmia, joita on havaittu omaluusiirrehoidoissa sekä synteettisillä luunkasvutekijätuotteilla, BBS uskoo.

BBS:n Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi toteaa, että kliininen tulos on todella merkittävä käännekohta yhtiön tuotekehityksessä.

”Se osoittaa, kuinka todella potentiaalinen tuote ARTEBONE® on kliinisesti ja kaupallisesti. Meillä on nyt ensimmäiset kliiniset todisteet olemassa siitä, että on mahdollista korvata tähän saakka kultaisena standardina pidetty omaluusiirrehoito käyttämällä hyllystä valmiina käytettäväksi löytyvää ja ruiskutettavaa ARTEBONE® -tuotetta. Sen toimivuus on yhtä hyvä kuin omaluusiirrehoidon ja markkinoilla olevien synteettisten tuotteiden, mutta ilman niiden komplikaatioriskejä”, Kangasniemi toteaa.

Kliinisen kokeen tulokset tukevat BBS:n aikomusta saada CE-merkintä ja aloittaa tuotteen kaupallistaminen Euroopan markkina-alueella vuoden sisällä. Yhtiön tavoitteena on aloittaa markkinointi ja myyntiverkoston rakentaminen kevään aikana.

BBS:n nykyistä kohdemarkkinaa edustavien luunkorvikemarkkinoiden koko oli globaalisti noin 2,3 – 2,7 miljardia dollaria. Luunkorvikemarkkinoiden odotetaan nousevan yli 3,6 miljardiin dollariin vuoteen 2024.

Uusien leikkaustekniikoiden käyttöönotto, invasiivisen kirurgian vaatimukset ja lisääntyneet leikkausmäärät ovat maailmanlaajuisten luunkorvikemarkkinoiden keskeisimpiä kasvun ajureita.

Luun korvikkeiden suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka, EU ja Aasia. EU:n alueella myynti vaatii CE-merkinnän saamisen ja USA:ssa vaatimuksena on FDA-hyväksyntä.