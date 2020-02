Bill Gates osti ensimmäisen lähes 600 miljoonan euron vetykäyttöisen superjahdin

Microsoftin perustajan uusi ekojahti valmistuu vuonna 2024.

Bill Gates on tilannut itselleen maailman ensimmäisen vetykäyttöisen superjahdin, uutisoi The Telegraph. Gates uskoo, että investoinnit uusiin teknologioihin ovat paras tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Jahti kustantaa eläkkeelle jääneelle Gatesille 500 miljoonaa puntaa eli noin 589 miljoonaa euroa.

Jahti rakennetaan 112-metrisen Aqua-nimisen aluksen piirustuksien pohjalta, jotka julkistettiin viime vuonna Monaco Yacht Show -tapahtumassa. Superjahdin tulevan omistajan tulevaisuuteen suuntautunut elämäntyyli toimi hollantilaisten meriarkkitehtien inspiraationa. Huipputeknisen aluksen rakennuttaa alankomaalainen yhtiö Feadship.

Gates on tällä hetkellä luokiteltu maailman toiseksi rikkaimmaksi mieheksi ja on innokas veneilijä. Hän ei ole aiemmin omistanut omaa alustaan ​​ja on mieluummin vuokrannut huippujahdin lomaillessaan Välimeren seudulla. Gates on tunnettu filantrooppi ja taistelee äänekkäästi muun muassa ilmastonmuutosta vastaan.

”Energia ei ole vain sitä, mikä kulkee talossa ja autossasi. Se on ydinosassa melkein jokaisessa elämäsi osa-alueessa: syömäsi ruoka, käyttämäsi vaatteet, kotisi jossa asut, tuotteet joita käytät. Jotta planeetta ei lämpene entisestään tarvitsemme läpimurtoja tuotteiden valmistuksessa, ruuan kasvattamisessa sekä miten kuljetamme ihmisiä ja tavaroita”, Gates kirjoittaa.

Tekniikan maailma raportoi näyttävästä Energy Observer -vetyveneestä tai “ikiliikkujasta”, joka oli viime kesänä vierailulla Suomessa Helsingin Kauppatorilla. Tämä meriveden energiaksi muuttava vene matkaa täysin päästöttömästi maailman ympäri. Kaikki veneen liikuttamiseen ja esimerkiksi valoihin tarvittava energia saadaan luonnosta nollapäästöin. Vetyvene hyväksikäyttää muun muassa aurinkopaneeleita, jotka kattavat lähes koko veneen pinnan.