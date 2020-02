Sijoitusbloggaaja myi kaikki osakkeensa – syynä Warren Buffetin yksinkertainen sijoitusviisaus

Omavaraisuushaaste-blogia pitävä sijoittaja laittoi kerralla koko sijoitusstrategiansa uusiksi.

Sijoitusbloggaaja kertoo blogissaan, että hän on tekemässä uutta sijoitusstrategiaa ja muokkaamassa sijoitussalkkuaan sen mukaiseksi.

”Eilen sain vihdoin ensimmäisen asteen valmiiksi, sain myytyä viimeisetkin koko osakesalkkuni ei-sinne kuulumattomat osakkeet pois”, sijoittaja kertoo.

Tärkein syy sijoitusbloggaajan strategian muutokselle löytyy hajauttamisesta ja Warren Buffetin suoraviivaisista sijoitusopeista.

”Warren Buffet on sanonut paljon asioita. Ja moni niistä usein vielä kumoaa toisensa. Yksi asia mitä hän on sanonut, on että hajauttaminen on niille, jotka eivät tiedä mitä tekevät. Ja näinhän se juuri on. Ja juuri siksi suosittelen rahastosijoittamista kenelle tahansa, jolla ei ole aikaa käyttää kymmeniä tunteja viikossa sijoittamiseen. Tietääkseen mitä tekee, sijoitusmarkkinoilla täytyy kuluttaa merkittävä määrä aikaa viikossa – ja silti voi mennä täysin metsään”, sijoitusbloggaaja kertoo.

Sijoittaja siis kertoo purkaneensa sijoitussalkkunsa ennen kaikkea sen liian ison hajautuksen takia.

”Nyt karsin kaikki rönsyt pois ja keskityn muutamaan omasta mielestäni hyvään sijoitukseen. Tuloksena on todennäköisesti selvä indeksin voittaminen tai selvä indeksille häviäminen.”

Sijoitusbloggaaja kertoo tehneensä suurimmat virheensä osinkoyhtiössä.

”Teoriassa osinkojen perässä juokseminen on pieniriskinen tapa sijoittaa, mutta kuten kaikessa, liian korkeita osinkoja metsästämällä menee käytännössä aina metsään ja epäonnistuu sijoituksissa kahta pahemmin”, hän toteaa.

Lisäksi sijoittaja kertoo tähän asti seuranneensa osakkeiden tunnuslukuja liian orjallisesti – vaikka hän on yltänyt Helsingin pörssiä kovempiin tuottoihin.

”Syynä indeksin voittamiselle on ollut se, että olen pitänyt sijoituksiani suurimmalta osin Jenkeissä – kaikkia Jenkkien indeksejä en sitten ole voittanutkaan”, Omavaraisuushaaste blogin ylläpitäjä kertoo.

