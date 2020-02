Euron arvo sulaa dollariin nähden

Euro on heikentynyt viime viikkoina rajusti suhteessa dollariin.

Vuoden alusta euron vaihtosuhde dollariin nähden on laskenut neljä prosenttia.

Euron arvo taalaan nähden on ollut laskutrendissä jo tammikuusta 2018 lähtien. Tuolloin kurssi kävi hetkellisesti 1,24 dollarissa, jonka jälkeen pudotusta on tullut jo 13 prosenttia. Kun katsotaan vielä pitemmän ajan kehitystä, niin pitkä laskutrendi on jatkunut jo 12 vuotta. Alkuvuonna 2008 eurolla sai vielä lähes 1,6 dollaria.

Miksi euro heikkenee dollariin verrattuna?

Yksi tekijä saattaa olla euroalueen ja Yhdysvaltojen korkoero. USA:n 10 vuoden velkakirjan korko on jo pitkään ollut selvästi korkeampi kuin Saksan vastaava korko. Tällä hetkellä USA:n pitkän lainan korko on hieman alle 1,5 prosenttia, kun Saksan pitkä korko on negatiivinen lähes 0,5 prosenttia.

Toinen tekijä, joka varsinkin viime aikoina luultavasti heikentänyt euroa, on Saksan talousveturin yskähtely. Euroalueen suurin talous on ajautunut lähelle taantumaa.

Saksan teollisuustuotanto putosi tammikuussa seitsemän prosenttia viime vuoteen verrattuna ja 2,1 prosenttia joulukuuhun verrattuna. Pudotus on kovin sitten tammikuun 2009 jälkeen.

Bruttokansantuoteen kasvu pysähtyi Saksassa loka-joulukuussa, kun talouskasvu oli pyöreät 0,0 prosenttia edellisneljänneksestä. Ekonomistit olivat odottaneet 0,1 prosentin kasvulukemaa.

Tällä viikolla Saksan ZEW-tutkimuslaitos julkaisi kuukausittaisen kyselynsä sijoittajien tunnelmista. Sijoitustunnelmat laskivat selvästi odotuksia enemmän. Zew-indeksi putosi helmikuussa peräti 18 pistettä lukemaan 8,7. Kysely vahvisti odotuksia siitä, että Saksan talous on menettämässä kasvuvoimaansa.

Pessimismi näkyy myös saksan teollisuus- ja kauppakamarien suhdannebarometrissa, joka osoittaa maan yritysten investointi- ja työllisyysaikeiden vähäisyyden.

Koko euroalueen taloustunnelmat ovat olleet pitkään alamaissa. Tosin IHS Markit -yhtiön ostopäällikköindeksi osoitti tammikuussa hienoisia elpymisen merkkejä.