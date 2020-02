Google: Tällainen on ”täydellinen johtaja”

Google tutki 10 vuoden ajan, mistä piirteistä tunnistaa hyvän johtajan.

Yritys voi käyttää kaikki rahansa rekrytoidakseen palkkalistoille huipputekijöitä, mutta korttitalo kaatuu jo lähtökuopissa jos pomolla on hanskat hukassa.

Google on yksi maailman suurimmista teknologiayrityksistä ja yhtiö rankataan jatkuvasti parhaimpien työnantajien joukkoon. Google on onnistunut luomaan ainutlaatuisen työkulttuurin, jossa tiimityötä arvostetaan ja työntekijät uskaltavat ottaa riskejä tuntematta oloaan epävarmaksi tai noloksi.

Business Insider tuo esiin Googlen 10 vuoden aikaisen Project Oxygen -tutkimuksen, jossa he selvittävät hyvän johtajan ominaisuuksia. Hyvän johtajan tunnetaidot nousivat tulosten perusteella tärkeämpään rooliin kuin esimerkiksi tekniset taidot.

Tutkimustulokset on tuottaneet yhtiölle hedelmällisiä tuloksia. Google on hyväksikäyttänyt johtamisstrategiassaan “täydellisen” pomon ominaisuuksia, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia työntekijöiden viihtyvyyteen, suorituskykyyn ja vaihtuvuuteen.

Googlen mukaan hyvä johtajan tunnistaa näistä 10 piirteestä.

1. Hyvä valmentaja

Hyvä esimies ei ratkaise jokaista eteen tulevaa ongelmaa, vaan ymmärtää hyödyntää tilanteet opetushetkinä. Näin tiimi kasvattaa osaamistaan.

2. Rohkaisee, muttei mikromanageroi

Hyvä johtaja antaa alaisilleen tilaa ideoida, ottaa järkeviä riskejä ja tehdä virheitä.

3. Luo turvallisen tiimiympäristön

Hyvät joukkueet kukoistavat turvallisessa ja luottavaisessa työympäristössä. Ryhmä, jossa on psykologisesti turvallista olla, jäsenet uskaltavat ottaa riskejä luottaen siihen, ettei muut nolaa tai rankaise virheiden vuoksi.

4. Tuottava ja tuloshakuinen

Loistava pomo ei havittele itselleen tähtipaikkaa, vaan käärii hihansa ylös ja luotsaa koko tiiminsä paalupaikalle. Hän on valmis motivoimaan ja auttamaan tiimiään tarpeen tullen.

5. Kuuntelee ja on hyvä kommunikoimaan

Parhaat johtajat osaavat kuunnella, mikä auttaa heitä ymmärtämään alaisiaan ja osoittamaan asianmukaista empatiaa. Hyvä johtaja ymmärtää, että tieto on voimaa ja on halukas jakamaan informaatiota avoimesti alaisilleen, jotta he ymmärtävät miksi asioita tehdään kuten tehdään.

6. Tukee urakehitystä

Kannustava johtaja jakaa vilpittömiä kiitoksia ja keskustelee alaisten suorituksista. Hän ei pelkää jakaa negatiivista palautetta, mutta tekee sen rakentavalla tavalla.

7. Selkeä visio

Hyvä esimies tietää täsmälleen, missä mennään, mihin ollaan menossa ja mitä tavoitteen eteen tulee tehdä. Johtaja pitää hyvän viestinnän avulla joukkueen oikealla polulla ja varmistaa, että jokainen jäsen ymmärtää oman roolinsa strategian toteutuksessa.

8. Omaa tarpeelliset tekniset taidot

Hyvä johtaja ymmärtää, mitä työntekijät tekevät päivittäin ja haasteet, joita he kohtaavat.

9. Korostaa yhteistyötä

Tehokas johtaja näkee suuren kuvan ja estää siilojen muodostumista. Hän rohkaisee kaikkia tiimin jäseniä tekemään yhteistyötä.

10. Uskaltaa tehdä päätöksiä

Hyvät johtajat eivät ole impulsiivisia vaan päättäväisiä. He tutustuvat tiimin ajatuksiin ja näkökulmiin, jonka jälkeen he sitoutuvat tekemäänsä päätökseen ja siirtyvät eteenpäin.

Jos yrityksesi kouluttaa ja edistää johtajia, joilla on nämä 10 ominaisuutta, luot työkulttuuriin luottamusta ja innostat alaisia löytämään parhaan version itsestään.

