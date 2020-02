Jännittääkö julkinen esiintyminen? Harjoita puheen pitämistä näillä vinkeillä

Hyvät esiintymistaidot auttavat rakentamaan verkostoja ja ihmissuhteita.

Suuri osa suomalaisista jännittää julkista esiintymistä. Monelle jo pelkkä työkokouksissa äänensä avaaminen nostaa hikikarpalot otsalle. National Institute of Mental Healthin tekemän tutkimuksen mukaan 74 prosenttia aikuisista kärsivät jonkin asteisesta esiintymispelosta.

Taloustieteilijä Kati Tiirikainen on kirjoittanut kirjan Ujon urakirja – keinoja työelämän sosiaalisiin tilanteisiin ja hän esittää, että julkisesti arka käytös voi pahimmillaan johtaa siihen, ettei henkilöä pidetä työympyröissä kovana ammattilaisena. Jos työpaikan palavereissa vetäytyy taustalle tarpeeksi usein, toisille saattaa syntyä kollegasta ujo mielikuva ja hänestä tulee helposti näkymätön.

Julkista esiintymistä kannattaa siis treenata, vaikka se vaatii mukavuusalueen ulkopuolelle heittäytymistä. Menestyneet ihmiset ovat itsevarmoja julkisia esiintyjiä, mutta he ovat sparranneet tätä taitoa pitkään.

Itsevarmat esiintymistaidot voivat parhaimmillaan auttaa rakentamaan omia verkostoja, edistämään suhteita ja voi lisätä myös liiketoimintaa. Vakuuttavilla ilmaisutaidoilla voi lisätä omaa tai yrityksen sosiaalisen median läsnäoloa.

Aiheeseen kannattaa ottaa proaktiivinen ote. Julkisen puhumisen taitojen kehittämisen avulla voi lisätä nopeasti itseluottamusta elämän muillakin osa-alueilla. Tässä muutamia vinkkejä, joilla treenaamisen voi aloittaa.

Tunne aiheesi perinpohjaisesti

Vahva tuntuma ja intohimo aiheeseen lisää itsevarmuutta ja olet vakuuttavampi.

”Jos tunnet aiheen perinpohjaisesti, sinulla on tarpeeksi itsevarmuutta, ettei häiriötekijät, keskeytykset tai harhailevat ajatukset vaivaa sinua”, kertoo The Elements of Great Public Speaking -kirjan kirjoittaja J. Lyman Macinnis.

Jos lähdet pitämään puhetta kylmiltäsi, esiintyminen jännittää varmasti enemmän ja vakuuttavien perusteluiden esittäminen jää vähäisemmäksi. Kerää esitystä varten mielenkiintoisia faktoja, tarinoita, lainauksia ja esimerkkejä.

Harjoittele ja harjoittele vielä lisää

Yksikään menestyvä julkinen puhuja ei ole menestyksekäs ilman mitään valmistelua. Mieleenpainuvimmat puheiden pitäjät ovat harjoitelleet esitystä tuntikausia treenaamalla peilin edessä tai ystäväpiirin edessä.

Ole avoin palautteelle, jos harjoittelet vaikkapa puhetta lähipiirin edessä. Oman esityksen voi myös videoida.

Toastmasters International ehdottaa puheen harjoittelua ajastamalla sen, ettei puheen aikana tarvitse kiirehtiä ja mukaan mahtuu pieniä huilitaukoja. Joskus odottamattomilta tapahtumilta on vaikea välttyä. Toastmasters-kerhossa harjoitellaan kommunikointia ja puheiden pitämistä, ja kerhoon voi liittyä myös Suomessa.

Opi parhaimmilta parantaaksesi suoritustasi. Tutustu esimerkiksi erilaisiin Ted Talks -puheisiin. Tarkkaile kuinka esiintyjät käyttävät käsiään ja kehon eleitä hyväkseen, pitävät taukoja, kuinka he nostavat ja laskevat ääntään pitääksesi yleisön keskittyneenä heidän viestiinsä.

Puhu vähemmän sanoaksesi enemmän

Astu lavalle rohkeasti ja pohdi, mikä olisi mielenkiintoinen ja mieleenpainuva tapa aloittaa puheesi; vaikkapa videon, tarinan tai vitsin avulla? Hyvä ensivaikutelma on tärkeää ja rohkea aloitus naamioi kokemattomuutesi puheen pitäjänä.

Loistavat julkiset puhujat käyttävät sanojaan taloudellisesti vakuttaakseen kuuntelijat. Poista kaikki tarpeeton esityksestäsi ja keskity olennaiseen. Kunnioita yleisösi aikaa.

Käytä erilaisia visuaalisia apuja esityksen tukena. Ne kiinnittävät yleisön huomion ja vähentävät painetta itse puheen pitämisestä.

Lue myös: Tee nämä kolme muutosta ja aloita uusi vuosi rohkeampana kuin koskaan.

Lähde: Medium.