Koronavirus teki rumaa jälkeä pörsseissä

Sijoittajien pelkokerroin pomppasi perjantaina ylös kaksinumeroisin luvuin.

Nyt on selvää, että Kiinasta alkunsa saanut koronavirus huolestuttaa sijoittajia. Osakekurssit ovat ottaneet viime päivinä useampaan kertaan iskuja sitä mukaa kun uusia tietoja viruksen leviämisestä tulee. Kuinka pitkävaikutteisesti virus vaikuttaa pörsseihin, on täysi kysymysmerkki.

Perjantaina nähtiin jenkkipörsseissä poikkeuksellisen kova laskupäivä, kun S&P 500 -osakeindeksi rojahti lähes 1,8 prosenttia, Dow 2,1 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq 1,6 prosenttia. Euroopassakin EuroStoxx 50 laski 1,35 prosenttia.

Jotain markkinoiden lisääntyneestä hermoilusta kertoo sekin, että osakemarkkinoiden pelkokerroin, eli odotettua volatiliteettia mittaava VIX-indeksi pomppasi lähes 22 prosenttia ylöspäin.

Kiinan Wuhanista alkunsa saaneen koronaviruksen leviämisestä tiedetään, että Manner-Kiinassa todettuja tartuntoja oli perjantaiaamuun mennessä lähes 9800, ja muualla maailmassa tartuntoja on yli 130. Virukseen on kuollut yhteensä 213 ihmistä, kaikki Kiinassa. Virusta on perjantaihin mennessä todettu 24 maassa, myös Suomessa.

Todellinen luku virustartunnoista saattaa olla huomattavasti Kiinan julkistamia virallisia lukuja enemmän.

Torstaina WHO julisti viruksen kansainväliseksi terveysuhkaksi. Kuitenkin tämänhetkisten tietojen mukaan koronavirus ei ole yhtä tappava kuin vuosisadan alussa levinyt sars-virus.

Finanssimarkkinoilla hermoilua aiheuttaa viruksen vaikutuksiin liittyvä epävarmuus. Virustyyppi on uusi ja sen leviäminen on alkanut vasta vähän aikaa sitten. Siksi viruksen kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä.

Sijoittajien epävarmuuden kasvu on heijastunut turvasatamasijoituksena pidetyn kullan hintaan. Kultafutuurin hinta on noussut vajaassa 2,5 kuukaudessa jo 9,5 prosenttia ja hinta on nousutrendillä.

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät jo yritysten toiminnassa. Suomessa Finnair peruu lentonsa Pekingin Daxing-kentälle ja Nanjingiin maaliskuun loppuun asti kiinalaisten ryhmämatkustusrajoitusten vuoksi. Myös amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat jäädyttäneet USA:n ja Kiinan väliset lennot. Teknologiajätti Apple puolestaan kertoi sulkevansa kaikki Kiinan myymälänsä.

WallachBeth Capital -yhtiön sijoitusstrategi Ilya Feygin kertoo CNBC-uutismedialle, että koronavirus herättää sijoittajissa huolta siitä syystä, että sen negatiivisia vaikutuksia ei keskuspankki Fed tai presidentti Donald Trump pysty estämään.

Koronaviruksen negatiivinen vaikutus osakemarkkinoille on jättänyt alleen sen tosiasian, että jenkkiyhtiöt ovat jälleen lyömässä tulosennusteet. Yli 70 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöistä on tähän mennessä raportoinut loka-joulukuulta analyytikoiden odotuksia paremmasta tuloskehityksestä, kertoo Factset.