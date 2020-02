Kotimaiset vuokramökit vetävät matkailijoita – nousu jo ennätysluokkaa

Kuva: Ville Oksanen / Flickr.

Lomarenkaan talven ulkomaiset mökkivaraukset ovat kasvaneet 21 prosenttia viime vuodesta.

Kotimaisetkin mökkivaraukset ovat lisääntyneet 19 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Nousu on ennätysluokkaa. Hiihtolomalaisille riittää silti vielä tarjontaa, lupaa Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola.

“Olemme äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että eurooppalaiset matkailijat ovat viime vuotta kiinnostuneempia viettämään lomiaan Suomessa”, Olkkola iloitsee.

Olkkolan mukaan on poikkeuksellista on, että samaan aikaan myös kotimainen kysyntä on huippulukemissa.

Mitään yksittäistä syytä kasvuun Olkkola ei halua nimetä.

“Totta kai olemme panostaneet voimakkaasti markkinointiin ja järjestelmiemme kehittämiseen, mutta tällä hetkellä alaan vaikuttavat vahvasti myös yleiset trendit. Suomi yksinkertaisesti kiinnostaa kaikkia matkaajia”, hän sanoo.

Olkkolan mukaan kansallisuuksista parhaiten suomalaisilla vuokramökeillä ovat edustettuna kotimaisten asiakkaiden lisäksi venäläiset, saksalaiset ja sveitsiläiset asiakkaat. Aasialaiset eivät näy vielä vuokramökkitilastoissa isona kasvuna.

Suomen puhdas luonto on tunnettu vetovoimatekijä, ja kiinnostusta siihen on selvästi lisännyt Suomen saama näkyvyys kansainvälisessä matkailumediassa.

Myös kotimaan matkailu on yleisessä nosteessa. Yksi selkeä tekijä on huoli ilmastosta, mutta omiin juuriin tutustuminen kiinnostaa myös.

”Matkailu lähialueilla kiinnostaa nyt enemmän ja katseet ovat kääntyneet kotimaisiin vaihtoehtoihin kaikissa ikäryhmissä”, Olkkola sanoo.

Vaikka talven ennakkovaraukset ovat kasvaneet, on koululaisten talvilomaviikoille yhä runsaasti vuokramökkejä vapaana. Suosituimmat hiihtolomakohteet, kuten Ylläs, Tahko, Levi ja Ruka, varataan aina ensimmäisenä.

“Jos haluaa neljän tähden mökin kuudelle hengelle, puolen kilometrin päästä hiihtokeskuksesta ja vielä paljulla, voi olla jo myöhäistä”, sanoo Olkkola.

Viime hetken varaukset ovat ehdottomasti kasvava trendi vuokramökkimarkkinoilla, Olkkola kertoo. Hänen mukaansa niin sanotut viikkovaraukset ovat historiaa. Ihmiset haluavat viettää mökkilomia lyhyemmissä tai pidemmissä pätkissä omien aikataulujensa mukaan.

Suomi on saanut matkakohteena tunnustusta viime aikoina. European Holiday Home Association valitsi suomalaisen vuokramökin Euroopan parhaaksi vuokrattavaksi loma-asunnoksi. European Holiday Home Association EHHAn palkitsema vuokramökki on Lomarenkaan Hillagammi -mökki Utsjoella.

Viime syyskuussa puolestaan matkaoppaita julkaiseva Lonely Planet kertoi, että Suomi oli valittu vuoden 2019 parhaaksi luontomatkakohteeksi. Arvio perustuu britannialaisen luksusmatkoja järjestävän True Luxury Travel -matkatoimiston kansainväliseen The Global Wildlife Travel Index for 2019 -vertailuun.