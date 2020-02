Kovan Brexitin riski on yhä olemassa – “mikään ei pysy ennallaan”

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuva: Pasi Murto

Brexit voi ajaa karille jo kesään mennessä, varoittaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.

Kova Brexit eli sopimukseton ero tarkoittaa, että EU-oikeuden mukaan lukien EU:ta sitovien kansainvälisten sopimusten soveltaminen Britanniassa lakkaa erohetkestä, ja Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen maa eli niin sanottu kolmas maa ilman erityisjärjestelyjä.

Euroopan unionissa käännettiin uusi lehti, kun Britannia ensimmäisenä jäsenmaana erosi unionista tammikuun 31. päivänä.

”On hyvin todennäköistä, etteivät EU ja Britannia pysty sopimaan kuluvan vuoden aikana sellaista uutta kauppasopimusta, joka määrittelisi kattavasti, millä tulleilla ja muilla ehdoilla käydään kauppaa 1.1.2021 alkaen brittien jäädessä sisämarkkinoiden ulkopuolelle”, Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori sanoo.

Britannian pääministeri Boris Johnson on linjannut, ettei Britannia kaipaa lisäaikaa vaan haluaa lopullisesti irrottautua EU:sta 1.1.2021 alkaen.

Vuoren mukaan yritysten kannalta jäljelle jää vain kaksi huonoa vaihtoehtoa: Britannian EU-ero suppean kauppasopimuksen kera tai kokonaan ilman mitään kauppasopimusta, eli käytännössä kova Brexit.

“Britanniasta tulisi yhdessä yössä EU:lle kauppapoliittisesti Venäjän kaltainen kolmas maa, jonka kanssa käytävän kaupan ehdot ja tullit sanelisi Maailman kauppajärjestö WTO. Molemmissa tapauksissa yritykset joutuvat varautumaan kasvavaan vienti- ja tuontibyrokratiaan, erilaisiin tulleihin sekä muihin kaupparajoituksiin”, Vuori sanoo.

Vuoren mukaan Brexit voi ajaa karille jo kesään mennessä, sillä EU:n ja Britannian pitäisi kauppasopimuksen ohella löytää yksituumaisuus kalastussopimuksesta kesäkuuhun mennessä.

Keskuskauppakamarin johtavan liikenne- ja elinkeinopoliittisen asiantuntija Päivi Woodin mukaan tavaroiden ja palveluiden liikkuminen hankaloituu siirtymäajan jälkeen.

”Yritysten on syytä edelleen jatkaa varautumista. Neuvotteluaikataulu on erittäin tiukka. On mahdollista, että osittain joudutaan turvautumaan äkkieron varalta neuvoteltuihin ohjeisiin”, Wood sanoo.



Wood muistuttaa, että sopimukseton ero ei edelleenkään ole poissuljettu vaihtoehto.

“Tullittomuuden poistuessa yritysten on huomioitava tulli-ilmoitusten lisäksi jakelu-, tuotanto ja hankintaketjujen sujuvuus. Yritysten on varauduttava muuttuviin ja yllättäviinkin logistisiin järjestelyihin. Tuonti ja vienti Iso-Britanniaan eron jälkeen edellyttää yrityksiltä tulli-ilmoituksia sekä tulliin EORI-rekisteröintiä.”

Brexit-asiantuntijat Wood ja Vuori korostavat, että vaikka yritysten ja talouden kannalta Britannian sopuisa siirtyminen EU:n ulkopuolelle erilaisten sopimusjärjestelyin ja tarvittaessa lisäaikaakin siihen käyttäen tuntuisi järkevältä, on kysymys lopulta poliittisesta pelistä. Tähänkin asti on saatu tottua erilaisiin ja ikäviin yllätyksiin.

”On aivan mahdollista, että pääministeri Johnsonin johdolla Britannia jättää lopulta EU:n ovet paukkuen ilman kauppasopimuksia”, Vuori ja Wood päättävät.