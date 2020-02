Ministeri Kulmuni: Korona-viruksen taloudelliset vaikutukset epävarmoja

Korona-viruksen taloudelliset vaikutukset ovat hyvin epävarmoja, sanoo valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Kulmunin mukaan kyse on tällä hetkellä ilmiöstä, joka on lisännyt talouskehitykseen liittyviä negatiivisia riskejä.

Korona-viruksen taloudelliset vaikutukset on toistaiseksi nähty rahoitusmarkkinoilla, jotka reagoivat reaalitaloutta nopeammin riskien muutoksiin.

”Jos viruksen leviäminen saadaan nopeasti rajoitettua, vaikutukset Suomen taloudessa kohdistuvat lähinnä teollisuuteen ja sen komponenttien saatavuuteen sekä matkailualaan. Tällöin myös vaikutukset julkiseen talouteen jäisivät pieniksi”, valtiovarainministeri Katri Kulmuni kommentoi torstaina.

Korona-viruksen aiheuttaman tilanteen hoidon kannalta riittävä rahoitus voidaan turvata normaalien kanavien kautta ministeriöistä ja virastoista. Lisäksi vuonna 2020 on käytettävissä 8,9 miljoonaa euroa arvaamattomiin välttämättömiin menoihin, joita varten talousarviossa ei ole erikseen määrärahaa.

Jos virus leviäisi nykyistä laajemmin, vaikutukset välittyvät koko kansantalouteen.

”Tällöin valtion reaktion pitää olla voimakkaampi. Valtiolla on mahdollisuus käyttää lisätalousarviossa olevia resursseja. Kysymykseen tulee tällöin kriisin hoidon välittömien kustannusten kattaminen”, Kulmuni toteaa.

Valtiovarainministeri sanoo, että tässä tilanteessa ei kuitenkaan vielä olla. Tilannetta seurataan tarkasti, ja seurannassa valtiovarainministeriö tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Pankin ja Finassivalvonnan kanssa.

Vaikka Suomessa on tähän mennessä nähty vasta ensimmäiset merkit epidemiasta, on sillä jo merkittäviäkin vaikutuksia suomalaiseen teollisuuteen, arvioi Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Rautaportaan mukaan vaikutukset ulottuvat Suomeen saakka, kun globaalit tuotantoketjut pysähtyvät eri puolilla maailmaa, erityisesti Kiinassa.

Kiinasta alkunsa saanut koronavirus jatkaa leviämistään eri puolille maailmaa. Keskiviikkona tartuntoja on löytynyt esimerkiksi Lähi-idästä, Kreikasta ja Brasiliasta. Tartuntoja on ollut jo reilusti yli 30 maassa. Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoo, että on vain ajan kysymys, milloin koronavirustartunnan alkavat levitä myös Yhdysvalloissa.

Etelä-Korean viranomaiset kertoivat torstaiaamuna, että maassa on todettu 334 uutta koronavirustartuntaa. Maassa diagnosoitujen tartuntojen kokonaismäärä nousi jo 1595:een.

Euroopassa virus jyllää pahimmin Italiassa, jossa tähän mennessä virukseen on kuollut 12 ihmistä ja tartunnan on saanut yli 370 ihmistä.