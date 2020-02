Miksi listaamattomien kasvuyhtiöiden suosio kasvaa?

Springvest Oy:n toimitusjohtaja Päivi Malinen.

Sijoittajien kiinnostus listaamattomien kasvuyhtiöihin osakeanteihin jatkuu entistäkin vahvempana.

Kaikista osakesäästäjistä 77 prosenttia on jo joko sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin tai olisi kiinnostunut sijoittamaan.

Suurin motiivi sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin on luonnollisesti tuottopotentiaali. Myös taloudellisen turvan saaminen, eläkeikään varautuminen ja taloudellinen riippumattomuus mainittiin Sijoittajatutkimuksessa*.

Suosio ei yllätä, sillä jo monena vuotena myös useat institutionaaliset sijoittajat ovat ilmoittaneet saaneensa parhaat tuottonsa listaamattomista omaisuusluokista. Vaikka sijoituksia ei voikaan suoraan verrata toisiinsa, syy kiinnostukseen on selvä: tuotto-odotukset.

Osakesäästäjistä lähes kaikki ovat sijoittaneet pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastoihin on sijoittanut 60 prosenttia ja listaamattomiin 44 prosenttia vastanneista. On ilahduttavaa, että yhä useamman sijoittajan kiinnostus on johtanut tekoihin – kasvusijoittamiseen.

Tuotto tärkein, hajautus toiseksi tärkein motiivi

Fiksu hajauttaa sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Hajauttaminen onkin sijoittajille toiseksi tärkein motiivi ylipäätään sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin.

Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on luonnollisesti riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin – mahdollisuuteen olla rakentamassa yrityksen menestystarinaa. Suositus on, että sijoitusvarallisuudesta enintään 20 prosenttia kohdistetaan enemmän riskiä sisältäviin sijoituksiin.

Kaikki Springvestin rahoituskierrokselleen valitsemat lupaavat yhtiöt ovat kasvuvaiheessa. Riskiä voi hajauttaa rakentamalla eri yhtiöiden osakkeista 10-20 kasvuyhtiön salkun. Koska tuottomahdollisuus listaamattomissa on korkeampi, hajauttamalla voi maksimoida mahdollisuutensa.

Springvest järjestää vain kahdeksan osakeantia Suomen lupaavimmille kasvuyrityksille vuodessa, joten valintakriteerit ovat hyvin tiukat. Minimissään Springvestissä rahoituskierrokselle voi osallistua jo noin 1000 euron sijoituksella. Yleensä sijoitussummat ovat kuitenkin selvästi suurempia.

Megatrendinä vastuullisuus

Koska Springvest järjestää vuosittain vain kahdeksan osakeantia kohdeyhtiöille, valintakriteerit ovat hyvin tiukat.

Hyvän tuotto-odotuksen lisäksi Springvest edellyttää kohdeyhtiöiltä jo valintavaiheessa vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Vastuullisuus on sijoittamisen megatrendi, joka on tullut jäädäkseen.

Springvestin perustamisesta alkaen vastuullisuus on näytellyt isoa roolia. Rahoituskierroksille on valittu kohdeyhtiöitä, joiden tuotteet tai palvelut tavalla tai toisella pyrkivät parantamaan maailmaa. Merkittävin osa on terveysteknologiaan liittyviä kasvuyrityksiä.

Tuotto on tärkein ajuri listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittamisessa, mutta samalla sijoittaja voi valita yhtiöitä, joiden toimiala on sijoittajan sydäntä lähellä: esimerkiksi ympäristö, terveys tai turvallisuus.

Aiemmin lupaavat kasvuyhtiöt olivat mahdollisia sijoituskohteita vain suurilla summilla sijoittaville enkelisijoittajille ja pääomasijoittajille. Springvest tarjoaa mahdollisuutta isommalle joukolle sijoittajia – sadoille ihmisille – osallistua lupaavien kasvuyhtiöiden osakeanteihin.

Päivi Malinen, toimitusjohtaja Springvest Oy www.springvest.fi

*Springvest teki Sijoittajatutkimuksen oman asiakaskuntansa ja Suomen Osakesäästäjien jäsenten keskuudessa 2019.