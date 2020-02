Tulisiko Suomen ottaa käyttöön maastapoistumisvero?

Valtiovarainministeriö tyrmää viime aikoina esillä olleen maastapoistumisveron käyttöönoton. SAK:n pääekonomisti kannattaa veroa.

Maastapoistumisvero tai arvonnousuvero tarkoittaa yksityishenkilöiden veroa, jota on esitetty perittäväksi tilanteissa, jossa verovelvollinen muuttaa Suomesta ulkomaille ja myöhemmin myy, lahjoittaa tai jättää perinnöksi omaisuutta, jonka arvo on noussut verovelvollisen asuessa Suomessa.

Nimitys maastapoistumisvero on siinä mielessä harhaanjohtava, ettei vero estäisi kenenkään muuttoa pois Suomesta eikä se ole mikään muuttamiseen liittyvä lisävero.

Arvonnousuvero on käytössä esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa.

Esimerkiksi Sdp:n kansanedustaja, verojaoston johtaja Pia Viitanen vaatii maastapoistumisveron käyttöön ottamista Suomessa. Hänen mukaan arvonnousuverolla puututaan verovälttelyyn, jossa siirretään kirjat Suomesta matalan verotuksen maahan ennen sijoitusvarallisuuden myyntiä tai lahjoitusta.

Myös vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo pitää välttämättömänä yksilöiden arvonnousuveron eli maastapoistumisveron pikaista toteuttamista.

”Nykyinen tilanne on epäoikeudenmukainen, sillä se mahdollistaa varakkaimmille verojen maksamatta jättämisen. Arvonnousuvero tai vastaavanlainen vero on käytössä lähes kaikissa Suomen verrokkimaissa. Suomen on asetuttava tässä asiassa länsieurooppalaisten maiden suuren enemmistön kanssa samalle linjalle”, Saramo toteaa tiedotteessaan.

Myös hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus aikoo selvittää, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.

Valtiovarainministeriön selvitys ei kuitenkaan puolla luonnollisten henkilöiden maastapoistumisveron käyttöönottoa. VM:n mukaan malli sisältää kuitenkin siinä määrin ongelmallisuuksia, ettei lainsäädäntötoimiin ole aihetta nyt ryhtyä.

Puuttuisi haitalliseen verokilpailuun

Malliin käyttöönottoa puoltaisi muun muassa mahdollisuus puuttua maastamuuttoon, jonka tarkoituksena olisi välttää veroja Lisäksi veromallilla puututtaisiin valtioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun, VM:n selvityksessä todetaan.

Uudistus edellyttäisi kuitenkin yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää, VM arvioi. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa.

Lisäksi vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla myös haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen, selvityksessä arvioidaan.

Arvonnousuvero tai vastaava veronkiertosäännös on käytössä 13 selvityksen vertailumaassa, kun sellainen puuttuu vain kolmesta.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta on maastapoistumisverosta eri linjoilla kuin valtiovarainministeriö.

”Arvonnousuveron toteuttaminen ei siis suinkaan tekisi Suomesta kummajaista, vaan pikemminkin tällaisen veron puute asemoi meidät harvalukuisempaan maajoukkoon Sveitsin ja muutaman muun maan rinnalle”, Kaukoranta toteaa blogissaan.

Kaukorannan mukaan veron täsmälliset vaikutukset riippuvat toteutustavasta. Vaikka se lähtökohtaisesti kohdistuisi vuosittain harvalukuiseen joukkoon varakkaita ihmisiä, voisi verolla silti olla myös fiskaalista merkitystä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan sen verotuotto olisi jopa 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Veropohjan tiivistäminen on oikeudenmukaisuuskysymys

Veropohjan tiivistämisessä kyse ei kuitenkaan ole pelkästään verotuottojen lisäämisestä, vaan myös oikeudenmukaisuudesta, Kaukoranta painottaa.

”Jos harvalukuiset varakkaat ihmiset tai suvut voivat vältellä veroja sopivasti ajoitetuilla muutoilla pois Suomesta, niin se syö koko verojärjestelmän legitimiteettiä. ”

Valtiovarainministeriön selvityksessä listattiin myös veroa puoltavia syitä. Vero esimerkiksi ehkäisisi verovälttelyä, vähentäisi haitallista verokilpailua, edistäisi verovelvollisten välistä oikeudenmukaisuutta ja turvaisi Suomen veropohjaa. SAK:n pääekonomistin mielestä nämä syyt vahvasti puoltavat veron toteuttamista.

Kaukorannan mielestä maastamuuttovero ei myöskään haittaisi Suomen kilpailukykyä, kuten selvityksessä väitetään. Vero ei kohdistu erityisesti Suomeen tehtäviin investointeihin.

”Kaikenlaista kritiikkiä voidaan tietysti esittää, mutta en keksi mitään mekanismia, jolla Suomen kilpailukyky heikkenisi sen takia, että ottaisimme käyttöön samankaltaisen verosääntelyn kuin valtaosassa verrokkimaita on jo.”

VM:n selvityksen mukaan Suomesta ulkomaille muuttaneita Suomen kansalaisia oli vuonna 2018 yhteensä 11 538 henkilöä. Nämä Suomen kansalaiset olisivat myös luultavasti Suomessa asuvia ja täällä yleisesti verovelvollisia luonnollisia henkilöitä, jolloin he kuuluisivat mahdollisen maastapoistumisverotusta koskevan säännöksen soveltamisalan piiriin.