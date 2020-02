Ministeri Kulmuni jarruttelee suunnitelmia dieselin verotuen poistosta

Hallituksen suunnitelma nostaisi dieselautojen polttoainekuluja reippaasti. Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni otti suunnitelmaan kantaa.

Hallitus on selvittänyt dieselpolttoaineen verotuen poistamista. Dieselpolttoaineen verotuen poistaminen olisi tehokas taloudellinen ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi, kertoo Valtioneuvoston tilaama tutkimus Pellervon taloustutkimus PTT:ltä.

Dieselpolttoaineen verotuki on dieselin energiasisältöveron alennus, jonka suuruus on 25,95 senttiä litraa kohden. Sen tarkoituksena on tukea vientiteollisuutta ja hyötyliikennettä. Dieselautojen yksityiskäyttäjiltä peritään käyttövoimaveroa, jotta he eivät hyötyisi alennuksesta.

Verotuesta luopuminen nostaisi dieselpolttoaineen kuluttajahintaa reilulla 32 sentillä litralta, arvioi Autoliitto laskelmissaan. Energiaveron päälle tulee 24 prosentin arvonlisävero.

Autoliitto laskee, että esimerkiksi 35 000 kilometrin ajoilla polttoainekulut nousisivat liki 680 euroa ja 50 000 kilometrin suoritteella ollaan jo 965 euron lisäkustannuksessa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni otti Facebookissa kantaa dieselveron korotukseen.

”Eilinen uutisointi dieselselvityksestä on herättänyt paljon keskustelua. Kyse on tosiaankin selvityksestä, ei esityksestä. Selvityksen tilasi edellinen hallitus”, Kulmuni kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Kulmunin mukaan Keskusta ei halua hankaloittaa ihmisten liikkumista etenkään siellä, missä joukkoliikenne ei toimi.

”Olemme sitoutuneet vain indeksikorotukseen ja hyödyttömäksi käyneen parafiinisen dieselin tuen poistoon.”

Keskustan puheenjohtajan mukaan keskusta haluaa jatkossakin tukea uusiutuvia kotimaisia polttoaineita, kuten biodieseliä ja biokaasua.

”Pyörien täytyy pysyä pyörimässä!”, Kulmuni toteaa.