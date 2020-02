Pystyykö Nokia kilpailemaan Huaweita vastaan 5G-verkkoliiketoiminnassa?

Nokian 5G-verkkoliiketoiminnan kilpailukyky kiinalaista Huaweita vastaan on edelleen kysymysmerkki.

Huawei kertoi eilen Lontoossa järjestetyssä tapahtumassa 5G-tuotteidensa markkinatilanteesta. Yhtiöllä on nyt 91 sopimusta kaupallisista 5G-verkkotoimituksista.

Aiheesta kertoi Twitterissä IDC-tutkimusyhtiön varapresidentti Francisco Jeronimo. Suomessa aiheesta kertoi Mobiili.fi-sivusto.

Huawein 5G-sopimusten määrä on selvästi korkeampi kuin kilpailijoidensa Nokian ja Ericssonin. Mobiili.fi-sivuston mukaan Ericssonilla on tällä hetkellä 81 sopimusta ja Nokia on kertonut sillä olevan 67 sopimusta.

Sopimusten kokomäärä ei yksistään ole ratkaiseva merkki kilpailutilanteesta, vaan myös sopimusten koolla on merkitystä.

91 #5G comercial @Huawei contracts in place, 47 of them in Europe. Despite the US ban and pressure, operators in Europe continue to work with @Huawei @Huawei_Europe pic.twitter.com/cXndaLT32e — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) February 20, 2020

Nokian osakekurssi on laskenut vuoden aikana lähes 29 prosenttia. Yhtiön kykyyn vastata Huawein 5G-verkkojen haasteeseen on kohdistunut kasvavaa epäilyä.

Epäilyjä lisäsi Saksan suurin teleoperaattori Deutche Telekom helmikuun alussa, kun Reuters kertoi teleoperaattorin arvioineen Nokian 5G-verkkotuotteet kaikkein huonoimmiksi alalla. Euroopan suurin teleoperaattori kertoi tarjoavansa Nokian tuotteita vain yhdellä sen 12 markkina-alueesta Euroopassa.

Deutsche Telekom on silti antanut Nokialle mahdollisuuden tuotteidensa parantamiseen, koska saksalaisyhtiö ei halua käyttää kiinalaisen Huawein tuotteita.

Nokian toimitusjohtajan Rajeev Suri kertoi helmikuun alussa loka-joulukuun vuosineljänneksen tulosjulkistuksessa, että yhtiö odottaa markkinaosuutensa Kiinaa lukuun ottamatta 4G- ja 5G-sopimuksissa olevan vuoden lopussa 27 prosenttia. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä osuus oli sama 27 prosenttia.

Nokia on tarpeeksi iso pysyäkseen kilpailukykyisenä, Suri vakuutteli tulosjulkistuksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa. Nokia on Surin mukaan tähän mennessä pystynyt hyvin pitämään 4G-verkkoasiakkaansa, jotka ovat nyt hankkimassa 5G-verkkoja.

Suurin syy Nokian vaikeaan tilanteeseen 5G-liiketoiminnassa on Surin mukaan Nokian uusi Reefshark-teknologia. Se on tukiasemiin tarkoitettu Reefshark-järjestelmäpiiri, joka on nykyisiin ratkaisuihin verrattuna edullisempi ja energiataloudellisempi.

Kolmannella vuosineljänneksellä tämä teknologia ei ollut Surin mukaan valmis, ja siksi Nokia joutui tarjoamaan 5G-verkkojen tarjouskilpailuissa kalliimpia ja hitaampia ratkaisuja.

Osakkeen kurssilasku on lisännyt myös epäilyjä siitä, että jokin iso toimija saattaisi ostaa Nokian.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr kertoi tässä kuussa USA:n olevan kiinnostunut hankkimaan määräysvallan Nokiassa tai Ericssonissa. Yhdysvallat haluaisi oman 5G-verkkotoimittajan kilpailemaan kiinalaisyhtiö Huawein kanssa. Yhdysvaltojen hallinto on varoittanut toistuvasti, että Kiina saattaa hyödyntää Huawein laitteita vakoilussa.

Yhdysvallat on Ylen mukaan vedonnut myös muihin Euroopan Nato-maihin, etteivät nämä antaisi Huaweille pääsyä 5G-verkkoihinsa.

Tosin Kyberturvallisuudesta ja viestintäjärjestelmistä vastaava Yhdysvaltain ulkoministeriön vanhempi virkamies Robert L. Strayer kertoi Ylelle, ettei Yhdysvallat ole tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttaisivat Nokian tai Ericssonin omistussuhteisiin.

Amerikkalaista Cisco Systemisiä on pidetty todennäköisimpänä Nokialle tai Ericssonille ostajakandidaattina, koska mobiiliverkkoliiketoiminta on lähellä sen toimintakenttää. Financial Timesin haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Chuck Robbins kuitenkin kertoi, ettei Cisco ole kiinnostunut ostamaan Huawein kilpailijoita.

Nokian osake saa tällä hetkellä 11 analyytikolta ostosuosituksen. 10 analyytikon suositus on pidä, neljän vähennä ja yhden myy. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta osakkeelle on nyt 4,26 euroa.

Nokian osakkeen arvostuskerroin kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella osakekohtaisella tulosennusteella on 38x.