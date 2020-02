Nokian Suri paljasti syyn 5G-liiketoiminnan ongelmiin

Nokian toimitusjohtaja uskoo uuden tukiasemiin tarkoitetun järjestelmäpiirin nostavan yhtiön kilpailukykyä tiukassa ja kasvun kannalta tärkeässä 5G-markkinaosuuskisassa.

Sijoittajat ja analyytikot ovat nyt erityisen kiinnostuneita Nokian 5G-liiketoiminnan kehityksestä.

5G-verkko on iso mullistus matkapuhelinmarkkinoilla. Mobiililaajakaistan tiedonsiirron nopeudet kymmenkertaistuvat nykyisestä 5G-verkon ansiosta, ja lisäksi 5G kymmenkertaistaa myös mobiiliverkon tiedonsiirron kapasiteetin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yksi 5G-tukiasema voi palvella paljon nykyistä useampia käyttäjiä esimerkiksi 4K-videoiden ja 360-videoiden katselemisessa.

Lisäksi 5G ja siihen liittyvät standardit mahdollistavat esineiden internetin arkipäiväistymisen, jolloin yhä useammat laitteet tulevat olemaan verkossa.

Kolmannen vuosineljännen tulosraportissa sijoittajat saivat niskaansa kylmän suihkun, kun Nokia petti 5G-odotukset pahanpäiväisesti. Yhtiö myönsi sen 5G-kehityksen ongelmat, alensi lähiajan näkymiään ja jäädytti osinkojen maksun.

Saksalaiselta teleoperaattorijätiltä kitkerää palautetta Nokian 5G-verkkotuotteista

Lisää epäilyjä Nokian heikosta kilpailukyvystä 5G-verkoista lisäsi uutistoimisto Reutersin uutinen, jonka se oli saanut omista lähteistään ja saksalaisen teleoperaattoriyhtiö Deutsche Telecomin sisäisistä asiakirjoista.

Reutersin mukaan Deutsche Telekom on arvioinut Nokian 5G-verkkotuotteet kaikkein huonoimmiksi alalla. Euroopan suurin teleoperaattori kertoi tarjoavansa Nokian tuotteita vain yhdellä sen 12 markkina-alueesta Euroopassa.

Deutsche Telekom on silti antanut Nokialle mahdollisuuden tuotteidensa parantamiseen, koska saksalaisyhtiö ei halua käyttää kiinalaisen Huawein tuotteita. Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on antanut marraskuussa vakuutuksen tuotteiden paranemisesta, Reuters kertoo.

Nokian toimitusjohtajan Rajeev Suri kertoi tällä viikolla loka-joulukuun vuosineljänneksen tulosjulkistuksessa, että yhtiö odottaa markkinaosuutensa Kiinaa lukuun ottamatta 4G- ja 5G-sopimuksissa olevan vuoden lopussa 27 prosenttia. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä osuus oli sama 27 prosenttia.

Nokia on tarpeeksi iso pysyäkseen kilpailukykyisenä, Suri vakuutteli tulosjulkistuksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa. Nokia on Surin mukaan tähän mennessä pystynyt hyvin pitämään 4G-verkkoasiakkaansa, jotka ovat nyt hankkimassa 5G-verkkoja.

Nokian 5G-liiketoiminnan ongelma: uuden teknologian viivästyminen

Ehkä mielenkiintoisinta antia oli Surin kertoma syy 5G-liiketoiminnan kangerteluun.

Suurin syy vaikeaan tilanteeseen on Nokian uusi Reefshark-teknologia. Se on tukiasemiin tarkoitettu Reefshark-järjestelmäpiiri, joka on nykyisiin ratkaisuihin verrattuna edullisempi ja energiataloudellisempi.

Kolmannella vuosineljänneksellä tämä teknologia ei ollut Surin mukaan valmis, ja siksi Nokia joutui tarjoamaan 5G-verkkojen tarjouskilpailuissa kalliimpia ja hitaampia ratkaisuja.

Nyt ”5G Powered by Reefshark”-järjestelmäpiirien käyttöönotto on toimitusjohtajan mukaan viimein saatu vauhtiin. Nokia odottaa siksi nyt tuotekustannusten laskevan ja tuotteiden suorituskyvyn kasvavan

Suri ennustaa Reefshark-järjestelmäpiirien osuuden kasvavan asteittain.

”Ensimmäiseksi,”5G Powered by ReefShark”:n toimitustemme osuus 5G-toimituksistamme, osoittaaksemme edistymisen 5G-tuotekustannusten alentamisessa. Näiden uusien tuotteiden osuus 5G-tuotetoimituksistamme oli noin 10 % vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, ja arvioimme osuuden kasvavan asteittain vuoden 2020 aikana niin, että vuoden lopussa se on yli 35 %. Arvioimme, että vuoden 2021 lopussa osuus on noin 70 % ja että tämä muutos on pääosin valmis vuonna 2022”, Suri kertoi tilinpäätöstiedotteessa.

Nokia on myös ottanut uuden mittarin 5G-liiketoiminnan seuraamiseen. Tämä painotettu 5G-sopimusten voittoaste -mittari ottaa huomioon asiakkaan koon ja se määrittää, kuinka hyvin Nokia pystyy muuttamaan vuoden 2018 lopun 4G-asemaansa.

Surin mukaan vuoden 2019 viimeisen neljänneksen lopussa 5G-sopimusten voittoaste oli yli 100 prosenttia Kiinan ulkopuolella ja noin 95 prosentin tasolla Kiina mukaan luettuna, mikä kertoo hänen mukaansa vahvasta suorituskyvystä.

Vaikeuksissa kamppaillut Nokia näki yllättävän valon välkähdyksen, kun Yhdysvaltojen oikeusministeri William Barr ehdotti, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten pitäisi hankkia osake-enemmistö Nokiasta kilpaillakseen Huaweita vastaan.