Ostohuhut nostavat Nokian Renkaiden osakekurssia

Rengasyhtiön kurssiluisu on saanut ostokandidaatit liikkeelle.

Brittiläinen Mail on Sunday kertoo, että pääomasijoitusyhtiö Apollo olisi harkitsemassa ostotarjouksen jättämistä rengasyhtiöstä. Suomessa aiheesta kertoi esimerkiksi Taloussanomat.

Lehden uutinen perustuu sen nimettömiin lähteisiin. Apollo on lehden mukaan tekemässä alustavia laskelmia yhtiöstä.

Ostohuhut rengasyhtiön ympärillä ovat kiihtyneet. Viimeksi tammikuussa uutistoimisto Bloomberg kertoi amerikkalaisen Elliot Management –rahaston olleen kiinnostunut Nokian Renkaiden nurkanvaltauksesta.

Nokian Renkaiden osakekurssi on ollut kovassa paineessa viimeisen vuoden ajan tammikuun 2018 lopulta sen markkina-arvosta on sulanut yli 35 prosenttia. Taustalla on lukuisia tulosvaroituksia.

Yhtiön liiketulos vuoden viime vuoden loka-joulukuussa oli 101 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli yli 117 miljoonaa euroa. Tuloskehitys oli silti odotettua parempaa, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli lähes 98 miljoonaa.

Vuonna 2020 yhtiö arvioi liikevaihdon laskevan ja liikevoiton jäävän merkittävästi edellisvuotta alemmalle tasolle. Nokian Renkaat kertoo vuonna 2020 liikevaihdon ja liikevoiton Venäjällä laskevan huomattavasti muuttuneen markkinadynamiikan vuoksi. Vuode 2020 liikevoitto sisältää kuluja Pohjois-Amerikan kasvustrategiaan ja muihin investointiohjelmiin liittyen, kuten yhtiö on kertonut vuonna 2018.

”Lyhyellä tähtäimellä Venäjä aiheuttaa meille vastatuulta. Jatkamme strategiamme mukaisesti tasapainoisemman portfolion rakentamista Pohjoismaissa, Venäjällä, Keski-Euroopassa ja PohjoisAmerikassa. Tällä on myönteinen ja kestävä vaikutus toimintaamme pitkällä aikavälillä”, Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen kertoi tilinpäätösraportin yhteydessä.