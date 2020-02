Näin parannat suhdettasi rahaan

Kohtele suhdettasi rahaan kuin ihmissuhdetta.

Raha herättää paljon tunteita, eikä ole kaikille helppo puheenaihe. Rahan pääasiallinen tarkoitus on toimia työkaluna; se helpottaa arkea, tuo turvaa ja rahan avulla elämästä on helpompi nauttia.

Kolikolla on kääntöpuolensa. Raha-asiat voivat tuoda mukanaan myös murheita, stressiä ja huolia. Rahaan voikin muodostua epäterveellinen ja jopa myrkyllinen suhde. Onneksi suhdetta voi korjata.

Rahasuhdetta kannattaa kohdella kuin mitä muuta tahansa suhdetta, kuten ihmissuhteita. Hyvä suhde rahaan rakennetaan samoin tavoin, tekemällä töitä sen eteen ja rakastamalla sitä niin ylä- kuin alamäissä.

Suhteet vaatii oman käytöksen tarkastelua ja muuttamista. Samalla tavalla kun rakastamme kissaamme, vaikka se raapisi meitä, tai kun autamme lapsiamme ratkaisemaan pattitilanteen kärsivällisesti käyttäen hyväksemme omia resursseja sekä energiaa.

Jos haluamme parantaa suhdettamme rahaan, meidän tulee kunnioittaa ja rakastaa sitä. Forbes tuo esiin tapoja, joilla omaa suhdettaan rahaan, tai ihmissuhteisiin, voi parantaa.

Priorisoi ja anna huomiota

Kun rakkaasi tulee huoneeseen, annat hänelle huomiosi, vaikka sinulla ei olisi aikaa tai kätesi olisivat täynnä muita asioita. Et kohtelisi häntä kuin ilmaa tai ajattelisi, että käsittelet hänet myöhemmin tai et koskaan.

Vanhetessamme elämän täyttyessä korostuu se, kuinka haluamme viettää aikamme. Olipa tämä tietoinen valinta tai ei, prioriteettimme luovat arvojärjestelmämme. Jos haluat arvostaa rahaa enemmän elämässäsi, sinun on tehtävä tietoinen valita ja priorisoida se.

Samoin tavoin kuin ruuhkavuosissa juokseva pariskunta, jonka on raivattava tilaa kalenteriin kahdenkeskiselle ajalle, on yhtä tärkeää asettaa aikaa kalenteriin, jolloin raha-asiat hoidetaan kuntoon. Kunnioitat sitä, mille annat aikasi.

Juhli hyviä hetkiä ja unohda riidat

Kun lapsi saavuttaa jotain hienoa, laitat mitalin tai todistuksen esille näkyvälle paikalle, ja kerrot miten ylpeä olet hänen suorituksesta. Huomioi itsesi samalla tavalla, kun olet edistynyt vaikkapa säästötavoitteessasi. Juhli hyviä hetkiä ja muista, että raha voi olla iloinen asia.

Samoin tavoin, jos rakastettusi tekee virheen, et päätä suhdetta hänen kanssaan vaan tunnustat, että hän teki parhaansa, annat anteeksi ja siirryt eteenpäin (ainakin toivottavasti!). Jos rahaa ei tule sisään joka ovesta tai menetit isomman summan rahaa, muista että tämä oli vain yksi töyssy elinikäisellä matkallanne.

Rahaan liittyy usein paljon negatiivisia tunteita. Sitä ei kannata kuitenkaan syyttää täysin huonosta mielialasta. Raha ei ole syypää siihen, että olet pahalla tuulella; oma käsityksesi tilanteesta tuottaa tuskaa, turhautumista ja pelkoa.

Usko pitkäaikaiseen tavoitteeseen ja itseesi

Suhteet ovat kausiluontoisia; joskus ne ovat jännittäviä ja toisinaan kaikki rullaa eteenpäin tasapaksua tahtia. Mikään elämässä ei ole staattista. Myös suhteesi rahaan saattaa olla kuin vuoristorata, mutta sinun on tehtävä valinta ja pitäytyä pitkäaikaisessa tavoitteessasi tai visiossa.

Selkeytä, mikä suhteesi rahaan on. Miltä oma taloudellinen tilanteesi tuntuu ja onko suhteesi rahaan terve?

Selvitä, mikä ohjaa kuluttamistasi. Onko se tarve vai halu? Sinun on tiedettävä tarkalleen, miltä sinusta tuntuu kaikki maksut, jotka vähennetään tililtäsi. Jos et ole onnellinen mistään näistä asioista, on reflektion aika.

Onko aika pistää poikki epäterveellinen suhde? Muutos voi olla tuskallista, mutta välillä se on tarpeellista.

Lue myös: 5 varoittavaa merkkiä epäterveellisestä suhteesta rahaan.