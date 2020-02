Näin rahastosijoittaja voi sijoittaa lohkoketjuteknologiaan

Lohkoketjuteknologia on tullut tunnetuksi erityisesti kryptovaluutta bitcoinin ansiosta.

Virtuaalivaluutta Bitcoin on tunnetuin esimerkki lohkoketjuteknologiasta. Bitcoinit tallennetaan yhteiseen kirjanpitoon, jonka hallinta on hajautettu useiden toimijoiden kesken. Bitcoin-siirrot varmistetaan käyttäjien tietokoneiden laskentatehon avulla, ja siitä käyttäjät saavat vastineeksi bitcoineja.

Teknologia mahdollistaa paljon muutakin kuin kryptovaluuttojen käytön. Lohkoketjuteknologiaa on arvioitu jopa suurimmaksi muutokseksi sitten internetin syntymän 1990–luvulla.

Esimerkiksi rakennusyhtiö Skanska kertoi vuonna 2018 tehneensä ensimmäisen lohkoketjuteknologiaan perustuvan digitaalisen asuntokaupan.

Lohkoketjuteknologiaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää pankki- ja finanssialalla. Yksi todennäköinen lohkoketjun hyödyntämisalue finanssisektorilla tulevaisuudessa on arvopaperimarkkinoiden selvitykseen, säilytykseen ja täsmäytykseen liittyvät toiminnot. Maailmalla on meneillään lukuisia suurten pankkien lohkoketjuhankkeita.

Teknologian suuri lupaus liittyy siihen, että se haastaa tulevaisuudessa keskitetyn tiedonhallinnan mallin, jossa Facebookin ja Googlen kaltaiset IT-jätit ja valtiot ovat hallinneet tietoa keskitetysti, kirjoittaa VTT Petri Honkanen ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan Impulsseja-raportissa “Lohkoketjuteknologia – Luottamuksen koodi hajautuneessa yhteiskunnassa”.

Lohkoketju on hajautunut ja hajautettu tilikirja, joka säilöö kaikki varmennetut siirrot tietokoneiden verkkoon lohkoina niin, että tietoja tapahtuneista siirroista ei voida muuttaa eikä poistaa jälkikäteen.

Lohkoketjuteknologia eroaa keskitetyistä tiedonhallinnan järjestelmistä siinä, että se ei edellytä yritystä tai valtiota varmentamaan luottamusta. Luottamus perustuu sen sijaan konsensusmekanismiin lukemattomien tietokoneiden verkossa.

Lohkoketjutekniikassa toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Lohkoketju toteutetaan listana tai lokina transaktioista, joka jaetaan osallistujien kesken, jolloin sen voi todentaa monesta lähteestä.

Lohkoketjuteknologia tarjoaa sijoitusmahdollisuuksia sijoittajille. Sijoittaja voi ostaa tietenkin suoraan teknologiaa kehittävien yhtiöiden osakkeita. Toinen vaihtoehto on ostaa hallinnointikustannuksiltaan alhaista pörssinoteerattua indeksirahastoa eli ETF:ää, joka sijoittaa pääomat lohkoketjuteknologiaa kehittäviin yrityksiin..

Yksi tällainen lohkoketju-ETF on Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF. Rahasto on varsin uusi, sillä se on tuotu markkinoille viime maaliskuussa.

Se sijoittaa varansa yhtiöihin, joilla on potentiaalia tulevina vuosina luoda lohkoketjuliiketoimintaa. Kuten rahaston nimikin kertoo, se on hajauttanut sijoituksia maantieteellisesti. Suurimmat sijoitukset ovat Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Lähes puolet sijoituksista on it-yhtiöissä ja 21 prosenttia on finanssisektorin yrityksissä.

OP nostaa tuoreimmassa OPn Parhaat –sijoitusideoissaan kyseisen rahaston yhdeksi sijoitusideaksi. Pankin mielestä lohkoketjueknologia on hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta se tarjoaa asiantuntijoiden mukaan suuria kasvumahdollisuuksia omaisuuserien digitalisoituessa. Pankin mukaan nykytilanteessa lohkoketjuteknologia luo vain muutamia prosentteja niiden yhtiöiden arvosta.

Ostamalla ETF:ää, sijoittaja saa hyvin hajautetun, globaalin osakesalkun, jossa on tulevina vuosina optio lohkoketjuteknologian liikevaihdon kasvattamiseen, pankki toteaa.

Rahaston lyhyen olemassaolon vuoksi sen tuottokehityksestä ei kannata vielä tehdä analyysiä. Tähän mennessä rahaston tuottohistoria on yllättävän samanlainen kuin USA:n S&P 500 –osakeindeksin tuottokehitys.