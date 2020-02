Treidaajat tutkivat koronaviruksen vaikutuksia osakemarkkinoihin – ja vetävät siitä johtopäätöksensä.

Koronaviruksen leviäminen on hermostuttanut sijoittajia viime aikoina. Virus on jo nyt tappanut Kiinassa enemmän ihmisiä kuin sars-virus 2000-luvun alussa. Koronavirukseen kuolleita on nyt 717, kun Sars-virus tappoi 349 ihmistä Kiinassa vuosina 2002-2003.

Kun uutisissa puhutaan pörssiromahduksesta ja kehoitetaan olemaan ostamatta osakkeita, treidaajan vaistot heräävät henkiin, Tuomas Tuominen ja Jukka Lepikkö tuumaavat.

Treidaajien tuoreimmalla videolla Lepikkö käy dataan perustuen läpi koronaviruksen vaikutuksen osakemarkkinoihin ja vetää siitä omat johtopäätökset. Kannattaako nyt ostaa vai myydä?

Jaksossa katsotaan myös peruutuspeiliin ja selvitetään kuinka tammikuuilmiö tuotti tänä vuonna. Tuttuun tapaan jaksossa analysoidaan markkinoita teknisen analyysin näkökulmasta.

Nordnet Trader’s Club on videosarja, jossa treidaajat seuraavat markkinoiden kuumimpia puheenaiheita, analysoivat mennyttä ja ennakoidaan tulevaa.

Traders’ Clubissa opetetaan kaikki oleellinen treidausstrategioista, markkinoiden ennakoinnista ja esimerkiksi kaupankäyntityökaluista. Lisäksi siinä perehdytään tekniseen analyysiin, jonka avulla pyritään parantamaan mahdollisuuksia ajoittaa markkinaa ja tehdä oikea-aikaisia ostoja ja myyntejä.

