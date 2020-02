Tuulivoiman osuus kasvamassa yli 70 prosenttiin Suomen sähkönkulutuksesta

Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä tuulivoimaa.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) mukaan Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoimahankkeita. Hankelistan 3 400 tuulivoimalaa kattaisivat tuotannossa peräti yli 71 prosenttia nykyisestä sähkönkulutuksesta.

STY:n mukaan tuulivoimalla voidaan vastata hyvin sähkönkulutuksen kasvuun, joka johtuu ilmastonmuutoksen torjunnasta ja teollisuuden, lämmöntuotannon ja liikenteen sähköistymisestä.

Yhdistyksen mukaan tulevaisuudessa uudet tuulivoimahankkeet rakennetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea.

Suomessa suunnittelussa olevien tuulivoimahankkeiden määrä on ollut tasaisessa nousussa viime vuosien aikana. Suomeen nyt suunnitteilla on 212 tuulivoimahanketta, joista 205 on suunniteltu maalle ja seitsemän merelle. Seitsemän prosenttia tällä hetkellä tiedossa olevista tuulivoimahankkeista on rakenteilla. Lisäksi lähes 40 prosentilla tiedossa olevista tuulivoimahankkeista on kunnan myöntämät rakennusluvat ja kaava tai kaava.

Suomessa on valtava tuulivoimapotentiaali, jolla vastata sähkönkysynnän kasvuun, uskoo STY:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

”Eri teollisuudenalat Suomessa tekevät parhaillaan vähähiilisyystiekarttojaan. Vaikka tiekartat ovat vielä kesken, on jo tässä vaiheessa selvää, että usealla teollisuuden alalla vähähiilisyys tulee tarkoittamaan sähkönkulutuksen kasvua. Myös liikenteessä ja lämmityksessä ilmastonmuutoksen torjunta tulee johtamaan sähkönkulutuksen kasvuun. Rakentamalla hankkeet, joilla jo on rakennuslupa ja kaava, nousisi tuulivoiman osuus 27 % Suomen sähkönkulutuksesta”, Mikkonen toteaa.

Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Nyt kehitteillä olevien hankkeiden lisäksi tuulivoima-alan yritykset etsivät Mikkosen mukaan aktiivisesti uusia tuulivoimalle sopivia alueita ja hankkeita käynnistetään myös tänä vuonna huomattava määrä.

”Toki pitää muistaa, että tuulivoimahankekehityksen aikana tehdään paljon tutkimuksia ja selvityksiä, jotka voivat pysäyttää hankkeen jatkokehittämisen. Tuulivoima-alueen sijaintiin vaikuttavat muun muassa asutus, kunnan tahtotila, luontoarvot, sähköverkon kapasiteetti alueella, hankkeen koko ja keskeisimpänä tietenkin tuulien voimakkuus”, Mikkonen toteaa.

Eniten tuulivoimahankkeita on suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaalle (67 hanketta), Pohjanmaalle (34 hanketta), Etelä-Pohjanmaalle (25 hanketta) ja Keski-Suomeen (17 hanketta). STY:N Hankelistan mukaan tuulivoimaa on suunnitteilla Suomen jokaiseen maakuntaan ainakin yhden tuulivoimahankkeen verran.

Tuulivoimaa voidaan rakentaa tasaisesti koko maahan, koska kehittynyt tuulivoimateknologia mahdollistaa myös sisämaahan rakentamisen.

”Tuulisuus nousee, mitä ylemmäs mennään. Tuulivoimaloiden kasvaneet tornikorkeudet mahdollistavat hyvän tuotannon myös sisämaassa, jossa muun muassa metsäisyys vaikuttaa tuuliin. Ylipäätään nopeasti kehittynyt teknologia mahdollistaa nyt markkinaehtoisen tuulivoimarakentamisen – pitkälti missä päin Suomea vain”, Mikkonen kertoo.

Katso tästä kartalta Suomen tuulivoimahankkeet.