USA:n työllisyysluvut ylittivät odotukset reippaasti

ADP:n ja Moody’s Analyticsin mukaan yksityisen sektorin työpaikkojen määrä kasvoi 291 000 työpaikalla joulukuussa. Lukema ylitti selvästi ekonomistien odotukset, sillä ekonomistit odottivat keskimäärin vain 150 000 uutta työpaikkaa.

Uusien yksityisen sektorin työpaikkojen määrä ylitti myös selvästi joulukuun 199 000 uuden työpaikan määrän.

Työttömyysaste on Yhdysvalloissa nyt alhaisempi kuin kertaakaan 50 vuoteen. Uusia työpaikkoja syntyi erityisesti palvelusektorille, johon tammikuussa tuli 237 000 uutta työpaikkaa.

USA:n vahvasta talouskehityksestä kertovat myös ennakoivat suhdanneindeksit. Ostopäällikköindeksit ISM ja IHS Markit kertoivat USA:n palvelualojen odotettua kovemmasta kasvusta.

🇺🇸 US service providers reported the quickest rise in business activity for 10 months in January (PMI at 53.4; Dec – 52.8) signalling a stronger service sector at the start of 2020, though business confidence remained subdued. More: https://t.co/pBayZZGUD6 pic.twitter.com/Y4rXvnQ6Cl