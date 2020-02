Näin varakas on Aasian rikkain mies Mukesh Ambani

Mukesh Ambanin varallisuus on suurempi kuin Valkovenäjän bruttokansantuote.

Intialaisella liikemiehellä Mukesh Ambanilla on noin 60 miljardia dollarin omaisuus, mikä tekee hänestä koko Aasian ja Intian rikkaimman miehen. Forbes arvioi Ambaniksen Aasian rikkaimmaksi perheeksi vuonna 2017, raportoi Business Insider.

Ambani on myös Forbesin ja Bloombergin mukaan rikkain henkilö Aasiassa. Hänet rankataan maailman 14. rikkaimmaksi henkilöksi.

Öljy-televiestintäyhtymän Reliance Industriesin puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja Ambani on melkein neljä kertaa rikkaampi kuin Intian toiseksi rikkain henkilö, ja hän on ollut Intian rikkain henkilö 12 vuotta peräkkäin. Monialayritys Reliance Industriesin arvioidaan olevan 100 miljardin dollarin arvoinen.

Kuinka varakas Mukesh Ambani todella on?

Tässä on yhdeksän mielenkiintoista tosiasiaa, jotka osoittavat kuinka varakas Aasian rikkain mies todella on.

1. Mukesh Ambani on Intian ja koko Aasian rikkain henkilö ja on kaksinkertaistanut vaurautensa viimeisen 10 vuoden aikana. Vuonna 2010 hänen omaisuus oli noin 27 miljardia dollaria. Nykyään summa on 60 miljardin dollarin luokkaa.

2. Ambani ja hänen perheensä asuvat 27-kerroksisessa pilvenpiirtäjässä Mumbaissa, jonka rakentaminen maksoi arviolta miljardi dollaria. Se tekisi siitä yhden kalleimmista kodeista kaikkialla maailmassa.

3. Vaikka suurin osa Intian rikkaimmista ihmisistä menettivät rahaa viime vuonna hitaamman talouskasvun takia, Ambani lisäsi omaisuuttaan yli 16,4 miljardia dollaria vuonna 2019.

Kun Intian auto- ja kulutustavarateollisuus kärsi vuonna 2019, Ambanin vauraus jatkoi kasvuaan suuresti hänen teleyritys Jion ansiosta, jolla on nyt Forbesin mukaan 340 miljoonaa tilaajaa.

4. Ambani on melkein neljä kertaa rikkaampi kuin Intian toiseksi rikkain henkilö. Intian toiseksi rikkaimman henkilön, teknologiayrittäjä Shiv Nadarin, netto-omaisuuden arvioidaan olevan 16,2 miljardia dollaria.

5. Ambani rikastuu joka minuutti noin 31 202 dollaria. Tämä perustuu hänen 16,4 miljardin dollarin vaurauden kasvuun vuonna 2019, jaettuna 525 600 minuutilla, jotka muodostavat yhden vuoden.

6. Hänen tulot olivat viime vuonna 7,2 miljoonaa suurempia kuin keskimääräisen intialaisen vuosipalkka. Azim Premji yliopiston State of Working India -tutkimuksen mukaan Intiassa työntekijöiden mediaanipalkka vuonna 2018 oli 162 744 rupiaa eli 2283 dollaria.

7. Vuonna 2019 Ambani teki keskimäärin lähes 4,5 miljoonaa dollaria päivässä. Summa perustuu hänen 16,4 miljardin dollarin vaurauden kasvuun vuonna 2019.

8. Ambanin varallisuus on suurempi kuin Valkovenäjän bruttokansantuote. Valkovenäjän BKT oli noin 59,6 miljardia dollaria vuonna 2018, Maailmanpankin tietojen mukaan.

Itse asiassa hänen nettovarallisuutensa on suunnilleen yhtä suuri kuin Afganistanin, Botswanan, Bosnian ja Hertsegovinan bruttokansantuote yhteensä.

9. Intialainen miljardööri on tehnyt vaikutusvaltaisia ​​ystäviä, kuten Hillary Clinton ja Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai, jotka molemmat osallistuivat Ambanin lasten häihin. Clinton osallistui Ambanin tyttären Ishan häihin vuonna 2018, ja Pichai osallistui hänen poikansa Akashin vihkimistilaisuuteen vuonna 2019.