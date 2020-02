Miksi Warren Buffett maksaa aina käteisellä?

Pelkääkö sijoitusguru identiteettivarkaita?

Warren Buffett on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja kuuluisimmista sijoittajista. Sijoitusgurun omaisuus on yli 88 miljardia dollaria, mutta herra elää hyvin säästeliäästi ja asuu muun muassa edelleen talossa, jonka hän osti 1950-luvulla. Buffett maksaa pienet ostoksensa pääosin käteisellä, kertoo Entrepreneur.

”Minulla on American Express -kortti, jonka sain vuonna 1964”, Buffett kertoi Yahoo Financelle viime vuonna.

”Maksan ostokseni käteisellä 98 prosenttia ajasta. Ravintolassa maksan laskun aina käteisellä.”

Kyllä, yksi maailman rikkaimmista miehistä maksaa ostoksensa käteisellä. Buffett kertoo, että hänellä on aina noin 400 dollaria lompakossaan. Pelkääkö Buffett maksaa luottokorteilla? Onko hänellä turvallisuushuolia?

Pahoittelut antikliimaksista. Buffettista käteisellä maksaminen on ”vain helpompaa”. Hän kuuluu kuitenkin tänä päivänä vähemmistöön, kun yhä harvempi maksaa ostoksiaan enää käteisellä. Vuonna 2017 tehdyn yhdysvaltalaisen pankkitutkimuksen mukaan noin 50 prosentilla amerikkalaisista on käteistä lompakossaan noin puolet ajasta. Summat ovat pieniä, alle 20 tai 50 dollaria.

Maksaminen on muuttunut radikaalisti samalla kun tietotekniikka ja maksutavat ovat kehittyneet. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten käteinen oli kuningas. Tänä päivänä moni vierastaa sen käyttöä ja arvioidaan, että 20 vuoden kuluttua käteinen häviää kokonaan.

Buffettin kaltaisia ihmisiä on kuitenkin edelleen ja heidät kannattaa huomioida, varsinkin jos omistat pienen yrityksen. Kaikilla kuluttajilla on omat mieltymyksensä miten he haluavat maksaa ostoksensa, ja markkinoinnin klassisen myytin mukaan asiakas on aina oikeassa.

Olisi varmasti virhe käännyttää Warren Buffettin kaltainen asiakas pois vain siksi, että hän haluaa maksaa käteisellä. No, ehkä se ei haittaa jos pankkitililtäsi löytyy 88 miljardia dollaria.

Lue myös: Warren Buffett ja Bill Gates: Menestys vaatii uhrauksia ja ”10 000 tuntia harjoittelua”.