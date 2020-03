Sijoittaja Bill Ackman näki edessä olevan koronavaaran hyvissä ajoin.

Bill Ackman on tehnyt omaisuutensa hedge- eli suojarahastoilla. Hänen yhtiönsä Pershing Square Capital Management hallinnoi Pershing Square Holdings -rahastoa, joka ei ole kuitenkaan mikään suojarahasto. Päinvastoin rahasto sijoittaa suuren pääoman vain muutamiin yhtiöihin.

Rahasto on sijoittanut 7-8 suuriin jenkkiyhtiöihin. Jokaiseen yhtiöön rahasto on sijoittanut noin miljardi dollaria. Rahastopääoma on noin 6,5 miljardia dollaria ja se sisältää esimerkiksi Warren Buffettin Berkshire Hathawayn osakkeita.

Viime helmikuun lopussa nopeista liikkeistään tunnettu Ackman teki kuitenkin jotain poikkeuksellista, kertoo Forbes.

Tuolloin Ackman oivalsi koronaviruksen leviämisen valtaisan riskin Yhdysvaltojen taloudelle ja globaaleille finanssimarkkinoille.

Ackmanin yhtiö sijoitti kokoonsa nähden vaatimattoman 27 miljoonan dollarin sijoituksen suojatakseen sijoitussalkkuaan kaikin mahdollisin keinoin. Pershing Square sijoitti tuolloin sekä matalan riskin että korkean riskin yrityslainojen indekseihin. Suojasijoitus rakennettiin suojaamaan 6,5 miljardin dollarin rahastoa koronakriisin aiheuttamalta nopeasti kasvaneelta volatiliteetilta ja taloudelliselta riskiltä.

Suojaus toimi kuin junan vessa. Pershing Square oli viime keskiviikkoon mennessä laskenut vain 6,5 prosenttia, kun S&P 500 -osakeindeksi romahti yli 30 prosenttia. Yhtiön nopeat taktiset koronasuojaukset turvasivat suurimman osan siitä 58 prosentin tuotosta, minkä rahasto oli tehnyt vuonna 2019.

27 miljoonan dollarin suojasijoitus nousi peräti 2,6 miljardiin dollariin.

Edelleen Ackmanin yhtiöllä on yhden miljardin dollarin käteisvarat, joita se on valmis käyttämään uusiin sijoituksiin.

”Me uskomme edelleen, että markkinoiden ja meidän tuoton volatiliteetti tulee pysymään korkeana, ja siksi uusia mahdollisuuksia tulee esiin. Ne mahdollisuudet ovat ylivertaisia meidän nykyisiin sijoituksiin verrattuna”, Ackman kertoi sijoittajilleen sijoituskirjeessään.

Bill Ackmania kutsutaan ”aktivistisjoittajaksi”, joka vuonna 2013 onnistui puheillaan romahduttamaan laihdutusjuomia valmistavan Herbalifen markkina-arvon yhdessä päivässä. Hän kutsui yhtiötä laittomaksi pyramidijärjestelmäksi.

Yllä olevalla videolla Bill Ackman kertoo sijoitustyylistään.