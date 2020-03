Bilotin listautumisanti keskeytettiin – osakkeet ylimerkittiin moninkertaisesti

Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen osakkeidensa listaamiseksi First North -markkinapaikalle.

Koronaviruksen aiheuttama kylmä kyyti osakemarkkinoilla ei pilannut it-palveluyhtiö Bilotin listaumista. Yhtiön First North -listautumisanti on ylimerkitty moninkertaisesti, ja Bilotin hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin merkintäajan 6.3.2020 kello 16.30.

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitalisaation asiantuntija- ja IT-palveluyhtiö. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa pilvipohjaisia, älykkäitä liiketoimintaympäristöjä ja ketteriä, asiakaskeskeisiä sovelluksia pääasiassa suurille ja keskisuurille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

Instituutioannissa ja yleisöannissa tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 6,70 euroa.

Ydinomistajat ovat sitoutuneita yhtiöön

Bilotin ankkuriomistajat eli Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Helsinki Securities Oy, Merimieseläkekassa, Säästöpankki Pienyhtiöt, Umo Capital Oy ja Umo Invest Oy olivat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia tarjottavien osakkeiden merkitsemisestä yhteensä noin 5,4 miljoonalla eurolla.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myyneet yhtiön osakkeita listautumisannissa, mikä omalta osaltaan saattoi lisätä sijoittajien kiinnostusta listautumista kohtaan.

Bilot jätti perjantaina hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on arviolta tiistaina 17.3.2020 edellyttäen, että sen listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on BILOT.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi alustavasti enintään 1 054 726 Bilotin uutta osaketta.

Bilot on suurten ja keskisuurten yritysten kumppani, jonka asiakkaana on yli 100 valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden ja elintarviketeollisuuden yritystä.

Vuonna 2005 perustetulla yhtiöllä on Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yhteensä noin 140 verkkokaupan, asiakkuudenhallinnan, pilviympäristöjen, järjestelmäkehityksen ja analytiikan ammattilaista. Heistä noin kolmannes on samalla myös Bilotin omistajia.

Yhtiöllä on takanaan jo 15 vuotta kannattavaa kasvua. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilotin kansainvälistyminen on jo hyvässä vauhdissa. Yhtiö laajensi liiketoimintaansa Puolaan vuonna 2014 ja Ruotsiin vuonna 2019. Suomessa kasvua on vahvistanut myös yhdistyminen tekoälyn ja analytiikan pioneerin Louhia Analytics Oy:n kanssa vuonna 2018.

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla.

Näin merkintäajan keskeyttäminen vaikuttaa

Merkintäajan keskeyttäminen vaikuttaa Listautumisannin aikatauluun seuraavasti:

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän jakautumisesta yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta maanantaina 9.3.2020. Edellä mainitut päätökset julkaistaan yhtiötiedotteella.

Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 9.3.2020.

Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajalle jaetut Tarjottavat Osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään keskiviikkona 11.3.2020 kello 16.00.

Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 16.3.2020.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalla arviolta 17.3.2020 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään.

Mikäli merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, palautetaan merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä tai sen osa merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille säilytysasiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkoi 2.3.2020 klo 9.30

Listautumisannin merkintäaika keskeytettiin 6.3.2020 klo 16.30

Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio) 9.3.2020

Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arvio) 13.3.2020

Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio) 16.3.2020

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio) 17.3.2020