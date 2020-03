Etätyö yleistyy: Näin johdat tiimejä tehokkaasti etänä

Ihmiset tekevät etätöissä enemmän töitä.

Koronavirusepidemia on ajanut monen työntekijän etätöihin. Työskentely etänä on yksi keino suojautua viruksen leviämiseltä.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaara kertoo HS:lle, että ”työpaikoilla olisi nyt hyvä tilaisuus miettiä, millaisia työtehtäviä työntekijät voisivat tehdä kotoa käsin”.

Etätyön tuomia mahdollisuuksia kannattaa selvittää, sillä ihmiset tekevät etätöissä tutkimusten mukaan enemmän töitä. Tilastokeskuksen työolotutkimus vuodelta 2018 osoittaa, että etätöitä tehdään mieluusti kotona, sillä siellä ei tule niin usein keskeytyksiä tai häiriöitä. Siksi etätöiden sanotaankin lisäävän tuottavuutta.

”Kuormitus ja stressi lieventyvät. Myös työmatkan aiheuttama kuormitus poistuu. Lisäksi etätyö mahdollistaa sen, että työaikaa on helpompi räätälöidä yksilöllisesti”, Tuomivaara kertoo.

Etätöitä pitää suunnitella

Etätöistä ja kotona työskentelystä on tullut enemmän kuin trendi. Se on välttämätöntä monelle yritykselle ympäri maailmaa. Seurauksena on tuhansia johtajia ja ryhmänvetäjiä, jotka joutuvat miettimään johtamisstrategiat uusiksi.

”Homma ei toimi vain niin, että todetaan, että siirrytään kaikki kotiin ja jatketaan töitä”, ohjelmistoyhtiö Trellon johtaja Michael Pryor kertoo HS:lle.

Etätyötä pitää suunnitella ja tutustua esimerkiksi erilaisiin ohjelmiin, jotka tukevat tiivistä yhteistyötä verkossa. Tässä muutamia vinkkejä, miten etätöitä johdetaan mielekkäästi.

1. Päivittäinen yhteydenpito

Kommunikointi ja yhteydenpito etätöiden aikana on tärkeässä asemassa, eikä pelkät puhelinkeskustelut tai sähköpostiviestit riitä. Tiimin tulee nähdä kasvokkain. Hyvä uutinen on, että muun muassa Zoom ja Google Team Hangouts -palvelut tekevät tämän suhteellisen helpoksi. Johtajan tulee pitää huolta, ettei jäsenet tunne oloaan eristäytyneeksi. Palaverien tarkoitus on yksinkertainen; tee esityslista, anna palautetta ja tarjoa erilaisia resursseja tiimin jäsenille.

2. Hyödynnä tekniikkaa

Johtajan tehtävä on pitää tiimi yhteydessä toisiinsa ja huolehtia tehokkaasta projektinhallinnasta. Kiitos teknologian tuomista hyödyistä, sillä työkalut kuten Slack, Trello tai Microsoft Teams soveltuvat hyvin tiimin yhteistyöhön ja viestintään. Joitain ohjelmista voi käyttää ilmaiseksi.

3. Hallitse odotuksia

Luo realistiset odotukset tiimillesi ja mitä heidän tulisi tehdä päivittäin. Etätöiden aikana määritellään samat projektinhallinnalliset asiat, kuten määräajat, töiden laajuudet ja työtehtävät eri työntekijöille ja projekteille. Ole läpinäkyvä ja kerro tiimille, mitä odotat heiltä sekä itseltäsi johtajana. Auta alaisia ymmärtämään, miten mittaat menestystä etätöiden aikana.

4. Keskity tuloksiin

Etätöiden johtajan on täysin mahdotonta yrittää kontrolloida etätiimien kaikkia työn osa-alueita. Työntekijöille on annattava enemmän vapauksia. Kannattaa siis keskittyä työtuntien laskemisen sijaan tuloksiin.

5. Tarvittavat resurssit

Pidä huoli, että työntekijöillä on tarvittavat resurssit töitä varten. Tarkista onko kaikilla työntekijöillä etätyöhön sopivat työvälineet, kuten kannettava tietokone, tarvittavat ohjelmat ja esimerkiksi nopea Internet-yhteys.

6. Joustavuus

Etätyöt muuttavat tapoja, joilla töitä tehdään. Kannattaa unohtaa kahdeksasta neljään työaikamalli. Luota tiimiisi, ole joustava ja anna heille vapaus tehdä työt omalla aikataulullaan. Tulokset puhuvat puolestaan.

Lähde: Inc. ja HS.

