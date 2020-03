Euroalueen suhdanneindeksin karu lukema – yhteisvaluutta-alueen pahin talouskriisi

Palvelualojen ja teollisuuden yhdistetty indeksilukema painui koronakriisin vuoksi 31,4 pisteeseen, kun se vielä helmikuussa oli 51,6 pistettä. Koskaan aiemmin indeksi ei ole romahtanut näin nopeasti. Indeksiä on julkaistu vuodesta 1998 lähtien.

Kuten odotettua, palvelualat romahtivat teollisuutta rajummin. Palvelualojen ostopäällikköindeksi romahti 28,4 pisteeseen viime kuun 52,6 pisteestä. Teollisuuden lasku oli maltillisempaa. Se laski helmikuun 48,7 pisteestä 39,5 pisteeseen.

Palvelualat ovat kärsineet toistaiseksi teollisuutta rajummin koronaviruksen vaikeuksista, koska monet ravintolat ja turistikohteet on jouduttu sulkemaan.

”Yritysaktiviteetti romahti euroalueella maaliskuussa paljon rajummin kuin mitä nähtiin maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana”, toteaa IHS Markit -yhtiön ekonomisti Chris Williamson.

Euroopan keskuspankki on jo aloittanut peräti 750 miljardin euron hätärahoituksen. Pankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto kertoi eilen, että keskuspankki alkaa ostaa markkinoilta sekä yksityisen että julkisen sektorin lainoja.

Osto-ohjelman tarkoituksena on vaimentaa koronakriisin aiheuttaman ulkoisen shokin aiheuttamia riskejä euromaille.

EKP:n osto-ohjelma kestää siihen saakka, kunnes koronaviruspandemia on ohi, mutta vähintään vuoden loppuun asti.

EKP:n elvytyspaketti saattaa vielä laajentua lisää, sillä se kertoo varautuvansa arvopapereiden osto-ohjelmien laajentamiseen ja niiden rakenteen muuttamiseen niin paljon kuin tarpeellista.

Tuoreet ostopäällikköindeksin luvut vahvistavat epäilyn, että euroalue ja koko maailmantalous on ajautumassa taantumaan. Pahimmissa ennustuksissa varoitellaan syvimmästä talousahdingosta siten vuoden 1929 suuren laman.

