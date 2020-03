Koronakriisi kohtelee kotimaisia kansanosakkeita vaihtelevasti

Piensijoittajien suosikkiosakkeet ovat ottaneet koronakriisin vastaan hyvin erilaisista lähtöasetelmista.

Koronakriisi on tyhjentänyt ilmat Helsingin pörssin osakkeista. 25 suurimman pörssiyhtiön OMXH25-indeksistä on sulanut 29 prosenttia edellisestä huipusta 11. helmikuuta.

Piensijoittajien suosikkiosakkeita kutsutaan arkisesti kansanosakkeiksi. Pörssisäätiön keräämien tietojen mukaan eniten suomalaisia yksityisomistajia on Nordean, Nokian, Elisan, Sammon, Fortumin, UPM:n, Outokummun ja Nesteen osakkeilla.

Näistä Nokia ja Fortum ovat menettäneet eniten markkina-arvoaan vuoden alusta (ks. kuva alla). Elisa sen sijaan on ainoa yhtiö, jonka markkina-arvo on noussut.

Helsingin pörssin “kansanosakkeet” Kurssi 27.3. Kurssimuutos Nordea 5,1 -30,3 % Nokia 2,7 -47,8 % Elisa 53,9 9,5 % Sampo 25,7 -33,9 % Fortum 13,1 -40,5 % UPM 23,0 -25,5 % Outokumpu 2,2 -21,4 % Neste 29,2 -6,0 %

Elisa porskuttaa – kansa istuu netin ja puhelimien ääressä

Elisa ei kärsi koronakriisistä. Sen liikevaihto on suhdanneriippumatonta ja koronakriisin aikana netti- ja matkapuhelinliittymät ovat kovalla käytöllä, kun iso osa suomalaisista tekee etätöitä ja kommunikoi tuttujen kanssa vain puhelimitse tai netin välityksellä.

Analyytikot odottavatkin keskimäärin Elisan liikevoiton nousevan tänä vuonna 688 miljoonaan euroon viime vuoden 668 miljoonasta eurosta.

Analyytikoiden mielestä Elisa on silti kallis. Osakkeen konsensuksen mukainen tavoitehinta on 45,5 euroa, kun viimeisin kurssinoteeraus on tätä selvästi korkeampi, lähes 54 euroa. Tämän vuoden konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on yli 26x.

Energiayhtiö Fortumin yli 40 prosentin kurssilasku tämän vuoden aikana on laskenut yhtiön tasepohjaisen arvostuksen alle kirja-arvon. Eli yhtiön P/B-kerroin on nyt vain 0,9x.

Pörssin “kansanosakkeet” EPS 2019 EPS 2020e Tuloskasvu P/E 2019 P/E 2020e Nordea 0,4 0,7 82 % 13,3 7,3 Nokia 0,2 0,12 -40% 13,4 22,3 Elisa 1,9 2,1 8 % 28,4 26,3 Sampo 2,0 2,6 29 % 12,6 9,7 Fortum 1,7 1,8 5 % 7,5 7,2 UPM 2,0 1,6 -20 % 11,6 14,4 Outokumpu -0,2 0,0 -78 % -12,3 -55,1 Neste 2,3 1,7 -28 % 12,5 17,4

Sijoittajat ja analyytikot tuntuvat näkevän Fortumin tilanteen nyt hyvin eri tavalla. Yhtiön raju kurssilasku koko pörssin laskun mukana kertoo sijoittajien epäluottamuksesta energiayhtiön tuloksentekokykyä kohtaan koronakriisin aikana.

Analyytikoiden tulosennusteissa ei koronanotkahdusta näy, sillä analyytikoiden konsensusodotus tämän vuoden liikevoitoksi on 1,71 miljardia euroa, kun viime vuonna yhtiö ylsi 1,77 miljardin euron liikevoittoon. Käytännössä siis analyytikot eivät odota tulosnotkahdusta juuri lainkaan. Siitä johtuen Fortumin ensi vuoden P/E-kerroin konsensuksen mukaisella osakekohtaisella tuloksella on vain 7,2x.

Fortumin osake on siis arvostuskertoimien valossa edullinen. Toisaalta yhtiön kasvunäkymät ovat heikot koronasta huolimatta. Analyytikot odottavat energiayhtiön liikevoiton keskimäärin laskevan ensi vuonna ja vuonna 2022.

Ovatko sijoittajat ylireagoineet Sammon suhteen?

Sammon tilanne on mielenkiintoinen. Yhtiö on menettänyt markkina-arvostaan lähes 34 prosenttia vuoden alusta, vaikka analyytikot odottavat yhtiön osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 29 prosenttia viime vuodesta.

Analyytikot eivät siis näytä uskovan siihen, että koronakriisi rokottaisi finanssikonsernin tuloskuntoa.

Vaikka Sampo on halventunut muiden kotimaisten pörssiyhtiöiden mukana, on Sammon vakuutusliiketoiminnat operatiivisesti kohtuullisen hyvin suojassa koronavirukselta ja vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi, arvioi analyysitalo Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Vilénin mukaan Nordealla vaikutus on sen sijaan koronapandemiasta aiheutuvan taantuman takia suurempi, mutta ei dramaattinen. Suurin koronavaikutus näkyy sijoitustuotoissa.

”Sammon kannalta vaikuttaakin tällä hetkellä siltä, että ylivoimaisesti suurin vaikutus tulee sijoitustuotoista. Sijoitustuotot aiheuttavat merkittävän loven yhtiön tulokseen H1 aikana. H1’20 sijoitustuottojen lisäksi romahtanut korkotaso sekä tuleva taantuma painavat Sammon tulosyksiköitä”, pääanalyytikko arvioi.

Neste jatkaa kasvu-uralla

Nesteen osake rojahti koronakriisissä muiden mukana, mutta lähti rajuun nousuun 18. maaliskuuta jälkeen.

Yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan tuloksensa viime vuonna, kun neljännen neljänneksen liikevaihto nousi lähes 4,1 miljardiin euroon edellisvuoden vuoden 3,7 miljardista eurosta.

Öljyn voimakas hinnanlasku tänä vuonna ei vaikuta uusiutuvien polttoaineiden kysyntään, uskoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker kertoi Helsingin Sanomille. Toimitusjohtajan mukaan öljyn hinnanlaskun vaikutukset Nesteen liiketoimintaan ovat erittäin monitahoisia ja niitä on vielä vaikea arvioida. Öljyn hintavaikutukset ovat varsin erilaisia Nesteen perinteiseen liiketoimintaan öljynjalostukseen ja sen uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaan.

Moni Helsingin pörssin yhtiö on antanut koronapandemian vuoksi tulosvaroituksen, ei kuitenkaan Neste.

Tilinpäätöstiedotteessa yhtiö kertoi odottavansa tänä vuonna öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan jalostuskapasiteetin lisäyksiä vähemmän vuonna 2020. Uusiutuvan dieselin kysynnän Neste odottaa pysyvän vahvana ensimmäisellä neljänneksellä biopolttoainevelvoitteiden kasvun jatkuessa vuonna 2020.

Yhtiö järjesti pääomamarkkinapäivän 12. maaliskuuta. Siinä Neste kertoi tavoitteensa tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa säilyy ennallaan.

Neste uskoo uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen kysynnän kasvavan yli 15 prosenttia vuosittain. Kasvuajurina on sekoitusvelvoitteiden kasvu ja päästöjen vähennysvelvoitteet. Ne nousevat ensin Pohjoismaissa, mutta myöhemmin myös laajemminkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Syklisinä osakkeina tunnetut metsäyhtiö UPM ja teräsyhtiö Outokumpu ovat kohdanneet koronakriisin odotetulla tavalla. Niiden kurssit ovat tulleet reippaasti alas samalla, kun analyytikot ovat reivanneet yhtiöiden tulosennusteita alaspäin.