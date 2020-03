USA:n keskuspankki Fed on yrittänyt kiivaasti rauhoitella koronakriisin vuoksi paniikkiin joutuneita finanssimarkkinoita.

Fed kertoi toissa sunnuntaina alentaneensa ohjauskorkoaan rajusti. Ohjauskorko laskee peräti prosenttiyksiköllä 0-0,25 prosenttiin. Näin suurta ohjauskoron laskua yhdellä kertaa on hyvin poikkeuksellista. Viimeksi ohjauskorko oli nollassa vuoden 2008 finanssikriisin aikana.

Viimeksi USA:n keskuspankki alensi ohjauskorkoaan vajaat pari viikkoa sitten 1,0–1,25 prosenttiin. Tuolloin koronlasku oli 0,5 prosenttiyksikköä.

Samalla viikolla Fed ilmoitti toimista likviditeetin turvaamiseksi rahoitusoperaatioillaan ja kertoi laajentavansa valtion velkakirjojen ostojaan. Saman viikon sunnuntaina keskuspankki täsmensi, että se aikoo ostaa velkakirjoja 700 miljardilla dollarilla.

Tänään Fed kertoi entistäkin järeämmistä elvytystoimista, kun se ilmoitti jatkavansa arvopapereiden ostamista ennalta määrittelemättömällä summalla. Fed ei nyt siis rajoita ostoja johonkin tiettyyn dollarimäärään kuten aiemmin, vaan nyt se aikoo ostaa arvopapereita niin paljon, kuin on tarpeellista markkinoiden, rahoitusolosuhteiden ja talouden kannalta.

Keskuspankin linjaus on historiallinen.

Fed aikoo ostaa kiinteistövakuudellisia velkakirjoja (mortgage-packed securities) sekä pienen luottotappioriskin arvopapereita eli niin sanottuja investment-grade -tason velkakirjoja. Se aikoo myöntää lainoja pienyrityksille ja tukea luotonantoa myös isommille yrityksille, osavaltioille ja paikallishallinnolle.

Tämä ei kuitenkaan markkinoille riittänyt.

Noin kello 20.30 Suomen aikaa osakekurssit olivat Yhdysvalloissa jälleen laskussa. S&P 500 oli laskussa noin 3,0 prosenttia.

Yhdysvaltojen senaatti äänesti sunnuntaiyönä Suomen aikaa USA:n presidentti Donald Trumpin esittämästä koronakriisin elvytyspaketista. Paketin suuruus oli tähtitieteellisen suuri, yli kaksi biljoonaa dollaria eli kaksi tuhatta miljardia.

Trumpin elvytyspaketti vastaa kymmentä prosenttia Yhdysvaltain tavara- ja palvelutuotannon arvosta.

Senaatin äänestystulos meni tasan 47-47. Trumpin tukipaketti ei kuitenkaan ollut lähelläkään läpimenoa, sillä käsittelyn jatkamiseen olisi tarvittu vähintään 60 senaattorin äänet. Senaatin vähemmistönä olevat demokraatit hylkäsivät myös, jonka mukaan asiasta pitäisi äänestää uudelleen 30 tunnin sisällä.

Lisähuolia markkinoille toi myös tieto uusista koronavirustartunnoista Yhdysvalloissa.

Worldometer-sivuston mukaan sunnuntaina Yhdysvalloissa todettiin peräti 9339 uutta koronatartuntaa. Se oli selvästi enemmän kuin pahoin koronakriisistä kärsivässä Italiassa, jossa uusia tartuntoja sunnuntaina todettiin 5560.

Tartuntojen määrä on Yhdysvalloissa nyt rajussa kasvussa ja niitä on enemmän vain Italiassa ja Kiinassa. Yhteensä Yhdysvalloissa on todettuja tartuntoja jo lähes 42 000.

Liittovaltion ja keskuspankin järeät elvytystoimet osoittavat, että politiikkojen ja viranomaisten hätä on suuri. Koronakriisi on sekä inhimillinen tragedia että myös suuri riski Yhdysvaltojen ja koko maailman taloudelle.

Jättipankki Morgan Stanley ennustaa, että koronapandemia saattaa johtaa USA:n bruttokansantuotteen 30 prosentin laskuun tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä.