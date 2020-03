Analyytikko: Koronakriisi johtaa finanssikriisiäkin rajumpaan romahdukseen

Koronakriisi on johtamassa maailmanlaajuiseen taantuman. Pahimmissa ennustuksissa varoitellaan syvimmästä talousahdingosta siten vuoden 1929 suuren laman.

Lontoolaisen sijoituskonsultointiyhtiö Alvine Capitalin hallituksen puheenjohtaja Stephen Isaacs arvioi CNBC-uutiskanavan puhelinhaastattelussa, että finanssimarkkinat ovat kohtaamassa pahimman kriisin sitten vuoden 1929.

Isaacsin mielestä koronakriisin on ”ennennäkemätön”, sillä markkinoilla on ennätyksellisen paljon velalla vivutettua pääomaa sekä yliostettuja osakkeita. Hänen mukaansa vuoden 1929 suuri lama ja pörssikurssien romahdus on lähin vertailukohta.

Tuolloin osakemarkkinat romahtivat 29.10.1929, ja sen jälkeen USA:n S&P 500 -osakeindeksi laski 86 prosenttia alle kolmessa vuodessa. Osakkeet nousivat romahdusta edeltävälle tasolle vasta niinkin myöhään kuin vuonna 1954.

Koronakriisin osakekurssien sukellus alkoi 20. helmikuuta ja sen jälkeen S&P 500 -indeksi on romahtanut kuukaudessa yli 30 prosenttia.

Kurssilasku ei ole vielä ohi, Isaacs uskoo. Hänen mukaansa osakkeet saattavat romahtaa vielä 20 prosenttia. vasta kun S&P 500 -indeksin pisteluku laskee 2000 pisteeseen, voidaan markkinoiden ajatella olevan ”ylimyytyjä”.

Koronakriisi on johtanut Isaacsin mielestä vuoden 2008 finanssikriisiä ja vuoden 1987 mustaa maanantaita pahempaan tilanteeseen.

Goldman Sachsin Yhdysvaltojen pääosakestrategi David Kostin arvio, että S&P 500 tulee vielä laskemaan lähes 10 prosenttia seuraavien kolmen kuukauden aikana. Mikäli talouden romahdus koronaviruksen vuoksi syvenee, saattavat osakkeet romahtaa vielä paljon rajummin.

Laajeneva viruspandemia tulee rapauttamaan yritysten tuloksia ja vahingoittamaan talouskehitystä ennustamattomassa laajuudessa.

”Koronavirus on luonut ennennäkemättömän taloudellisen ja yhteiskunnallisen häiriötekijän”, Kostin kirjoittaa asiakaskirjeessään.

IHS Markit -yhtiö julkisti keskiviikkona ennusteen, jonka mukaan Japani on jo ajautunut taantumaan. Yhdysvallat ja Eurooppa ajautuvat taantumaan kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä, eli huhti-kesäkuussa.

IHS Markitin mukaan taantuman syvyys riippuu oleellisesti keskuspankkien ja valtioiden elvytystoimien suuruudesta.

Euroopan keskuspankki aloitti tällä viikolla peräti 750 miljardin euron hätärahoituksen. Pankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto kertoi eilen, että keskuspankki alkaa ostaa markkinoilta sekä yksityisen että julkisen sektorin lainoja.

Osto-ohjelman tarkoituksena on vaimentaa koronakriisin aiheuttaman ulkoisen shokin aiheuttamia riskejä euromaille. EKP:n osto-ohjelma kestää siihen saakka, kunnes koronaviruspandemia on ohi, mutta vähintään vuoden loppuun asti.

Suomessa Etla arvioi, että viruspandemian takia Suomen bkt supistuu tänä vuonna 1 – 5 prosenttia. Skenaarioita on kolme. Optimistisimmassa skenaariossa voisi toteutua siinä tapauksessa, jos pandemia saataisiin Euroopassa hallintaan jo maalis-huhtikuussa. Positiivisessa skenaariossa EU-maat myös elvyttäisivät rajusti koordinoidulla tavalla.