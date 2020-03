Kuluttajat hamstraavat nyt ruokaa – koronavirus toi myyntipiikin S-kauppoihin

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kuluttajat ostavat nyt tavallista enemmän säilyvien elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden lisäksi myös tuoretuotteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tähän mennessä Suomessa on todettu 155 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa.

Suomessa on todettu 51 uutta koronavirustartuntaa, joista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on 24 tapausta.

Virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa.

Suomen hallitus ilmoitti torstaina toimenpiteistä, joilla pyritään estämään taudin leviämistä. Näihin kuuluivat muun muassa etätöiden suosiminen ja lomamatkojen siirtäminen.

Torstaina S-ryhmän myymälöissä nähtiin tähän mennessä suurin myyntipiikki. Kysyntyä kohdistui säilyvien elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden lisäksi myös tuoretuotteisiin. Hedelmien, vihannesten, leivän ja lihan osalta yksittäiset tuotteet ovat loppuneet osasta myymälöitä.

”Joka päivä myymälöihin tulee lisää tavaraa. Yksittäiset tuotealueet voivat olla hetkellisesti loppu, mutta logistiikka toimii eikä tavaravirta katkea”, kertoo S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine.

S-ryhmä on seurannut tilannetta ja tilanteeseen on varauduttu maltillisesti jo kahden viikon ajan kuivatuotteiden osalta.

Kuluttajat ympäri Suomen ovat varautuneet epidemiaan hankkimalla varastoihinsa muun muassa wc-paperia, talouspaperia ja saippuaa. Kysyntä tässä tuoteryhmässä on ollut suuri ja hyllyjä täydennetään näiltä osin joka päivä.

Säilyvistä elintarvikkeista myydyimpiä tuotteita ovat olleet huonelämmössä säilyvät riisi, pasta, puurohiutaleet, näkkileipä ja säilykkeet.

Myymälöissä pidetään korostetusti huolta siivouksesta ja hygieniasta. Jokainen asiakas voi alentaa omaa tartuntariskiään pitämällä huolta omasta käsihygieniastaan. Myymälöistä löytyy käsienpesupiste pullonpalautusautomaattien läheisyydestä.