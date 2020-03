Mitä matkavakuutus korvaa pandemian suhteen?

Miten käy jos sairastut ulkomailla ollessasi tai matkasi peruuntuu viranomaismääräysten vuoksi? Listasimme vakuutusyhtiöiden matkavakuutusten käytännöt sairastumistapauksissa ja koronakohtaiset (COVID-19) linjaukset.

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020 poikkeusolokäytännöt Kiinan Hubein maakunnasta levinneen koronaviruksen torjumiseksi. Hallitus suosittelee vahvasti matkustamisen välttämistä kokonaan, kun vielä muutama päivä sitten kehotettiin välttämään matkustamista epidemia alueeksi luokiteltuihin maihin. Viranomainen kehottaa välttämään liikkumista myös Suomen sisällä.

Lisäksi useat Euroopan maat sulkevat nyt rajojaan. Norja ja Tanska ovat jo sulkeneet rajansa. Ainoastaan välttämätön matkustaminen näihin maihin sallitaan. Venäjä sulki rajansa 17.3.2020. VR on tiedottanut peruvansa toistaiseksi Suomen ja Venäjän väliset Allegro ja Tolstoi-junat.

Lisäksi EU neuvottelee juuri nyt Schengen-alueen rajojen sulkemisesta. Suunnitelman mukaan Schengenin alueelle saisivat matkustaa ainoastaan työmatkalaiset ja kotimaihinsa palaavat kansalaiset.

Suuret tapahtumat, kuten ensi kesän jalkapallon EM-kisat siirretään. Ajankohdasta neuvotellaan par aikaan. Selvää on kuitenkin se, että nämä toimet aiheuttavat suomalaisten matkojen peruuntumisia. Vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut, sillä monet kokevat vaikeaksi hahmottaa, mistä korvausta peruuntuneelle matkalle tulisi hakea.

Korvaako matkavakuutus sairastumisen?

Hallituksen linjaukset ja eri maiden käytännöt muuttuvat epidemian muutosten mukaisesti. Tärkeää on seurata tilannetta ja varmistaa aina matkasi korvaukset tapauskohtaisesti ja mahdollisimman ajankohtaisesta tietolähteestä.

Monella vakuutusyhtiöllä on erikseen koronaa koskeva tiedotussivusto, jota päivitetään jatkuvasti. Suomen ulkoministeriö tiedottaa matkustamiseen liittyvissä asioissa. Yleisesti koronavirukseen liittyvästä ohjeistuksesta tiedotetaan THL:n sivuilla.

Lähtökohtaisesti vakuutus korvaa matkalla sattuneen sairauden tai tapaturman. Mikäli siis sairastut matkallasi koronaan, sairaudesta aiheutuvat kulut korvataan vakuutusten matkasairauteen liittyvien pykälien mukaisesti. Jos sairastut koronaan ja joudut kahden viikon karanteeniin, matkavakuutus korvaa tälle ajankohdalle maksetut matkat.

Vakuutusyhtiöt edellyttävät, että matkavakuutuksesi on ostettu ennen tiettyä ajankohtaa, jotta se korvaa koronasta aiheutuvat kulut. Ota yhteyttä asiakaspalveluun vakuutusyhtiössäsi ja selvitä tarkka ajankohta.

Mitä matkavakuutus ei korvaa?

Matkan peruuntuessa vakuutusyhtiöt neuvovat ensisijaisesti hakemaan korvauksia matkanjärjestäjiltä ja lentoyhtiöiltä. Jos matkan tai lennon peruuntumisen syy on maahantulokielto tai muu viranomaismääräys, lentoyhtiö, matkanjärjestäjä tai vakuutusyhtiö eivät lähtökohtaisesti maksa korvauksia.

Tapauskohtaisia poikkeuksia on olemassa. Esimerkiksi IF on 16.3. sanonut korvaavansa peruuntuneet matkat, joiden piti alkaa viimeistään 25.3.2020 ja jotka eivät lukeudu 12.3. epidemialuokiteltuihin matkakohteisiin. Myöhemmin keväällä tai kesällä varattuja matkoja ei siis korvata.

Myös IF kuitenkin kehottaa hakemaan korvausta ensin lentoyhtiöltä ja matkanjärjestäjältä. IF korvaa mahdollisesti yli jäävän osuuden, jota nämä tahot eivät korvaa. Lisää voit lukea IF:n koronaa koskevasta tiedotteesta, joka löytyy artikkelin lopusta.

Matkanjärjestäjillä saattaa olla samantapaisia korvausjärjestelyjä, mutta nämä tulee selvittää tapauskohtaisesti. Esimerkiksi Aurinkomatkat korvaa kaikki huhtikuun puoleenväliin saakka perutut matkat.

Yleinen vakuutusyhtiöiden linjaus on, että mikäli joudut karanteeniin varatoimenpiteenä esim. toisen henkilön sairastuttua, karanteenista johtuvia matka- ja majoituskuluja ei korvata. Poikkeuksia ovat IF:n ja OP Pohjolan kriisiturva, jotka saattavat tapauskohtaisesti korvata myös karanteenista aiheutuneita kuluja.

Sen sijaan Kela on ilmoittanut maksavansa tartuntatautipäivärahaa karanteeniin joutuneille suomalaisille. Päiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Päivärahan edellytyksenä on, että olet karanteenissa joko EU:n alueella, Sveitsissä, Iso-Britanniassa tai ETA-maissa. Sinulla tulee myös olla lääkärinlausunto tartunnasta. Päivärahaa ei myönnetä, jos joudut terveenä karanteeniin työnantajan määräyksestä.

Jos matkan peruminen ei onnistu siten että saisit rahasi takaisin, kannattaa matkanjärjestäjältä ja lentoyhtiötä kysyä, mikäli matkan ajankohtaa pystyisi muuttamaan. Lisäksi kannattaa selvittää, korvaako luottoyhtiö peruuntumisen, jos olet maksanut matkan luottokortilla.

Vakuutusyhtiöiden käytännöt koronan suhteen

Eri vakuutusyhtiöillä on hieman toisistaan poikkeavia käytäntöjä matkan keskeytymisen tai peruuntumisen suhteen. Listasimme alle vakuutusyhtiöiden tämänhetkisiä käytäntöjä.

IF:n matkustajavakuutus korvaa koronasta aiheutuneita kuluja oman matkapäivämäärätaulukon mukaisesti. Ehtona on, että matkavakuutus on ostettu WHO:n pandemiajulistuksen jälkeen. Tämän jälkeen ostetut vakuutukset eivät korvaa koronan takia aiheutuneita matkakuluja.

OP Pohjolan matkustajavakuutus, johon kuuluu lisämaksullinen kriisiturva, korvaa poikkeuksellisesti koronasta johtuvia matka- tai peruuntumiskuluja. Ehtoina on, että vakuutus on otettu aikavälillä 6.5.2013-12.3.2020, matka on varattu ennen 12.3.2020 ja matkan lähtöön on alle kaksi kuukautta. Kriisiturvaan lukeutuu viranomaisten kehotuksista aiheutuvat lisäkulut, kuten ennenaikainen maasta poistuminen.

Myös OP Pohjola kehottaa hakemaan koronaviruksen aiheuttaman kulun korvausta ensin matkanjärjestäjältä tai lentoyhtiöltä.

LähiTapiola korvaa matkasairauden pykälien perusteella kulut, jos sairastut koronavirukseen matkan aikana ja siitä koituu kuluja. LähiTapiola korvaa tapauskohtaisesti matkasi myös silloin, jos kanssamatkustava lähiomainen esimerkiksi samassa taloudessa asuva sairastuu matkan aikana.

Pohjantähti korvaa matkan aikana koronaan sairastumisesta johtuvat kulut, mukaan lukien paluumatkan lykkääntymisestä aiheutuvat lisäkulut. Muissa tapauksissa matkan peruuntumisesta tai pitkittymisestä aiheutuneita kuluja ei korvata.

Fennia korvaa muiden vakuutusyhtiöiden tapaan omasta sairastumisesta johtuvat hoitokulut, sekä tapauskohtaisesti sairastumiseen liittyvät matkan keskeytymiskulut. Fennia ei korvaa muista olosuhteista johtuvien syiden takia peruuntuneita matkoja. Tähän lukeutuu esimerkiksi maiden asettamat matkustuskiellot.

Epidemiaan sairastuminen ulkomailla

Mikäli joudut matkustamaan ulkomaille, kannattaa mukaan ottaa vakuutusyhtiön matkavakuutuskortti. Kannattaa myös selvittää, mikäli vakuutusyhtiölläsi on sopimuslääkäreitä matkakohteessasi.

Jos sairastut matkallasi ja maksat kulut itse, säilytä kuitit. Niitä vaaditaan korvaushakemuksessa. Korvaushakemuksen voit tehdä kaikkialla maailmassa vakuutusyhtiön verkkohakemuksilla tai soittamalla asiakaspalvelunumeroon.

Vakuutusyhtiöt suosittelevat tällä hetkellä sähköisiä asiointikanavia, sillä puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet. Ohjeet ja linjaukset päivittyvät tilanteen eläessä, joten on suotavaa seurata oman vakuutusyhtiön linjauksia ja Suomen hallituksen ohjeistusta.

Ulkomaille matkustettaessa tulee tehdä ulkoministeriön matkustusilmoitus. Näin Suomen ulkoministeriö saa yhteystietosi ja matkasi tiedot ja voi tarvittaessa olla sinuun yhteydessä. Matkustusilmoitus tehdään ulkoministeriön sivuilla olevan lomakkeen kautta.

