Piensijoittajana mukaan kiinteistöhankkeisiin — näin se toimii

Kiinteistöhankkeisiin on mahdollista päästä mukaan myös pienellä pääomalla.

Kiinteistöhankkeisiin osallistuminen on perinteisesti ollut institutionaalisten pääomasijoittajien pelikenttä. Osallistuminen on perinteisesti vaatinut suuria alkupääomia, mikä on tehnyt piensijoittajan osallistumisen vaikeaksi.

Piensijoittajan on kuitenkin mahdollista päästä mukaan sijoittamaan suoraan kiinteistöihin joukkorahoituksen kautta ilman ylimääräisiä maksuja ja välikäsiä. Samoin joukkorahoitus tarjoaa kiinteistöjen rakennuttajille uuden tavan kerätä projekteihinsa rahoitusta.

Joukkorahoituksen kautta sijoittajan on mahdollista saada omaan sijoitussalkkuun vakuudellisia kiinteistölainoja pienelläkin pääomalla. Projekteja löytyy monenlaisia, aina lomakohteista vuokra-asuntoihin ja sijoittamaan pääsee jo muutamalla tuhannella eurolla.

Esimerkiksi Tessin tarjoaa joukkorahoitusalustaa kiinteistöhankkeisiin piensijoittajalle. Sijoittaja voi etsiä sijoituskohteen julkaistujen kiinteistöprojektien valikoimasta, minkä jälkeen voidaan tehdä sijoitus haluttuun kohteeseen. Tuottoa kertyy tämän jälkeen lainan lyhennyksestä sekä korosta. Sijoitusaika riippuu projektin kestosta.

Lainalla on lainansaaja joka on yleensä projektinomistaja. Sen lisäksi lainaan liittyy mahdollisesti yksi tai useampi velkoja, vakuudet sekä lainanantajat/sijoittajat. Näiden osapuolien lisäksi on lainaedustaja jonka tehtävänä on valvoa sijoittajien etuja. Kaikki sijoitukset yhteensä muodostavat lainan kokonaismäärän.

Sijoittajat antavat lainaedustajalle valtakirjan, joka oikeuttaa lainaedustajan ajamaan sijoittajien asiaa ja etuja. Lainaedustaja edustaa kaikkia sijoittajia esimerkiksi takaisinmaksun laiminlyöntien, reaalivakuuksien realisoinnin ja muiden keskeisten asioiden osalta. Lainaedustajan vaikutusvalta edellyttää enemmistöpäätöksiä ja lainansaaja vastaa lainaedustajan kuluista.

Mahdollisessa realistointitilanteessa reaalivakuudesta saadut varat jaetaan sijoittajille projektiin sijoitetun osuuden mukaisesti. Jos rahoittamasi osuus on esimerkiksi 1 prosentti lainan kokonaismäärästä, on sinulla oikeus 1 prosentin osuuteen realisoinnista saaduista varoista. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida lainan mahdollinen junioriasema.

Huomioitavaa on myös se, että esimerkiksi Tessin-palvelun lainat ovat usein juniorilainoja, eli pankkilainoilla on etusija, mikäli vakuus realisoidaan. Hankkeissa joissa Tessin on ainoana rahoittajana, rahoituksen vakuudet ovat vastaavia kuin pankeilla tai seniorirahoittajilla.

Suuressa osassa Tessin-sivuilla julkaistuissa projekteissa on mukana pankkeja, rahoituslaitoksia tai muita seniorirahoittajia sekä heidän vaatimustensa mukaisia vakuuksia. Sijoitusten riskit ovat pääosin projektikohtaisia, mutta niihin sisältyy aina jonkinlainen reaalivakuus ja yleensä myös takaajia.

Projektinomistajat ovat usein pienyrittäjiä, joilla on rajoitettu pääoma. Joukkorahoitus avaakin lainanhakijoille uuden väylän rahoituksen keräämiseen, mikäli perinteinen pankkirahoitus ei syystä tai toisesta onnistu halutulla tavalla. Joukkorahoituksen kautta on myös mahdollista saada lisärahaa, mikäli perinteisten rahoittajien kautta saatu rahoitus ei yksissään riitä.

Markkinoilla on suuri määrä suunnitteilla olevia kiinteistöprojekteja, jotka ovat vailla rahoitusta ja samalla moni yksityinen sijoittaja etsii hyvätuottoisia sijoituskohteita. Asuntopula kasvaa, mikä osoittaa, etteivät nykypäivän rahoitusmallit riitä projektien toteuttamiseen. Tessinin kaltaiset joukkorahoittajat yhdistävätkin tässä tapauksessa rahoitusta tarvitsevat hankkeet ja niihin mukaan haluavat sijoittajat.

Tämä artikkeli on osa SalkunRakentajan ja Tessinin yhteistyönä toteuttamaa artikkelisarjaa kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille ja olemassa oleville kiinteistösijoittajille, jossa käydään läpi kiinteistösijoittamisen asioita. Tessin on palvelu, jonka kautta voit yhdessä muiden sijoittajien kanssa sijoittaa erilaisiin kiinteistöprojekteihin ja saada tuottoa sijoituksellesi.

Tutustu Tessiniin alla olevasta linkistä.

Tutustu Tessiniin tästä