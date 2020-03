Tohtori Tuho ennustaa osakemarkkinoille jopa 40 prosentin romahdusta

USA:n S&P 500 -osakeindeksin ja Saksan DAX-osakeindeksin kehitys vuoden aikana.

Aikoinaan finanssikriisin oikein ennustanut ekonomisti Nouriel Roubini suosittelee sijoittamaan nyt käteiseen ja valtiolainoihin.

Viime viikko oli osakemarkkinoille karu. Koronaviruksen leviäminen säikäytti sijoittajat ja tärkeimmät osakemarkkinat putosivat rajuimmin sitten finanssikriisin puhkeamisen. S&P 500 -indeksi on romahtanut helmikuun huipustaan lähes 13 prosenttia.

Saksalainen Der Spiegel haastatteli tohtori Tuhoksi nimettyä Nouriel Roubinia viime viikolla. Roubini suositteli sijoittajia suojautumaan romahdusta vastaan. Hän toimii New Yorkin yliopiston taloustieteen professorina.

Roubini odottaa osakemarkkinoiden romahtavan maailmalla 30 – 40 prosenttia tänä vuonna.

Roubinin mielestä koronaviruksella on valtaisat poliittisen seuraukset, erityisesti sitten, kun virus lähtee leviämään tosissaan Yhdysvalloissa.

”Taivaalle ei voi rakentaa muuria. Asun New Yorkissa ja ihmiset eivät käy ravintoloissa, elokuvissa tai teattereissa, vaikkei kukaan ole siellä saanut vielä virustartuntaa.”

Roubini uskoo Donald Trumpin häviävän USA:n presidentinvaalit. Näin on tapahtunut aina kriisien aikana. Ford hävisi Carterille vuonna 1973, kun oli öljyshokki. Carter hävisi Reaganille toisen öljykriisin aikana vuonna 1979 ja Bush hävisi Clintonille Kuwaitin hyökkäyksen jälkeen.

Project Syndicate -sivuston artikkelissaan Roubini kertoo koronaviruksen olevan yksi useista ”valkoisista joutsenista”, jotka kiertävät maailmantalouden ympärillä, ja jotka voivat aiheuttaa suurimman haasteen maailmantaloudelle sitten finanssikriisin.

Koronaviruksen lisäksi geopoliittisia riskejä löytyy ainakin neljältä suunnalta: mahdollisesti kaoottiset presidentinvaalit, uudelleen kiristyvä kauppasota USA:n ja Kiinan välillä, mahdollisesti katastrofaalinen ilmastovahinko ja kasvava kypersodan vaara.

Finanssimarkkinat ovat samalla autuaasti kieltäneet nämä riskit, odottaen maailmantalouden säilyttävän positiivisen vireensä.

Koronavirukseen on tähän mennessä kuollut yli 3 000 ihmistä, joista suurin osa on raportoitu Manner-Kiinasta. Uusien tartuntojen määrä laski maan viranomaisten mukaan maanantaina noin 200 tapaukseen, mikä on alhaisin lukema sitten tammikuun. Yhteensä Kiinassa on havaittu jo noin 80 000 tartuntaa.

Viime päivinä virustartuntoja on raportoitu yhä enemmän Kiinan ulkopuolella, kuten Iranissa, Italiassa ja Etelä-Koreassa. Etelä-Korea kertoi maanantaina lähes 500 uudesta tartunnassa, mikä nostaa maassa todettujen tartuntojen määrän jo yli 4 200:n.

Katso alta Roubinin haastattelu Yahoo Finance -kanavalla.