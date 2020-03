Ekonomistit osasivat odottaa työttömyyskorvaushakemusten määrään rajua piikkiä ylöspäin. Työministeriön tänään julkaisema luku ylitti kuitenkin ennakko-odotukset kirkkaasti.

Yhdysvalloissa jätettiin viime viikolla uusia työttömyyskorvaushakemuksia lähes 3,28 miljoonaa kappaletta. Muutos viikossa oli raju, sillä toissa viikolla hakemuksia jätettiin 282 000 kappaletta. Muutos hakemusten määrässä oli siis noin kolme miljoonaa.

Ekonomistit odottivat hakemusten määrään rajua kasvua koronavirusepidemian vuoksi, mutta toteutunut kasvu oli vielä paljon ennustettuakin kovempaa. Ekonomistit olivat odottaneet Uutistoimisto Bloombergin mukaan 1,7 miljoonaa uutta hakemusta.

Koskaan aiemmin ei Yhdysvalloissa viikon aikana ei työttömyyskorvauksia ole haettu lähimainkaan niin paljon, kuin viime viikolla. Edellinen ennätys vuodelta 1982 on alle 0,7 miljoonaa hakemusta.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kommentoi USA:n työttömyyslukuja Twitterissä.

“Elämme poikkeuksellisia aikoja. Emme ole nähneet mitään tällaista ainakaan yli 50 vuoteen”, Gerich toteaa.

We live in exceptional times. We have not seen anything like this in at least more than 50 years. pic.twitter.com/2nJ0QFeCaj