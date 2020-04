Amazonin erikoinen ongelma: liikaa asiakkaita

Verkkokauppa Amazonin myynti on lähtenyt koronapandemian myötä nopeaan kasvuun. Yrityksellä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarpeeksi kapasiteettia vastata nopeasti kasvaneeseen kysyntään.

Verkkokauppajätti Amazon on koronapandemian myötä erikoisessa asemassa, kertovat muun muassa New York Times ja Wall Street Journal. Amazonin myynti on eristäytymistoimien vuoksi lähtenyt nopeaan kasvuun, mutta samaan aikaan yhtiön jakeluketju on kärsinyt koronapandemian aiheuttamista ongelmista. Tästä on lopulta seurannut erikoinen tilanne, jossa Amazon on ryhtynyt hillitsemään omien tuotteidensa myyntiä.

Amazonin myynnin kannalta koronapandemia on ollut yritykselle hyvä uutinen, sillä eristäytymistoimien myötä verkkokauppojen myynti on kasvanut lyhyessä ajassa huimasti. Esimerkiksi analytiikkayhtiö Rakuten Intelligencen tekemän analyysin mukaan Amazonin myynti olisi maaliskuun puolivälissä noussut lähes 16 prosenttia kahdessa viikossa. Muutos on valtava ottaen huomioon, että esimerkiksi Yhdysvalloissa Amazonin markkinaosuus maan kaikesta verkkokaupasta oli jo ennen koronakriisin alkua noin kolmannes.

Myös Amazonin verkkosivuille kohdistuva liikenne on ollut koronapandemian aikana huomattavassa kasvussa. Esimerkiksi Amazon.com-sivuston kävijämäärät olivat analytiikkayhtiö Comscoren mukaan maaliskuun ensimmäisellä puoliskolla yli 30 prosenttia edellistä vuotta korkeammat.

Kapasiteetti ei riitä vastaamaan huimaan kysyntään

Samaan aikaan kun koronapandemia on lisännyt Amazonin verkkokaupan myyntiä, on pandemia vaikeuttanut verkkokaupan arkea.

Ensinnäkin Amazon päätti maaliskuussa priorisoida tiettyjen välttämättömyystarvikkeiden, kuten siivoustarvikkeiden, terveystuotteiden ja säilykeruokien, myymistä muiden tuotteiden kustannuksella. Tämän vuoksi Amazon päätti hetkellisesti kieltää ulkopuolisia myyjiä toimittamasta muita kuin välttämättömyystuotteita yhtiön varastoille. Yli puolet Amazonin kautta tehdystä myynnistä on ulkopuolisten myyjien myymää, joten päätöksen myötä monet Amazonista tavallisesta löytyvät tuotteet ovat loppuneet yrityksen varastosta.

Amazon on myös rajoittanut tiettyjen hoitotarvikkeiden, kuten hengitysmaskien ja koronatestien, myyntiä yksityishenkilöille, jotta niitä riittäisi enemmän sairaaloiden ja viranomaisten käyttöön.

Toiseksi Amazonin varastotyöntekijöiden poissaolot ovat kasvaneet koronapandemian aikana huomattavasti. New York Timesin aikaisemmin haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan Amazonin varastotyöntekijöiden poissaolot ovat koronapandemian alkamisen jälkeen lisääntyneet valtavasti, ja Yhdysvalloissa useilla Amazonin varastoilla on nähty myös ulosmarsseja. Ranskassa yhtiö taas keskeytti suurimman osan verkkokauppatoiminnastaan tällä viikolla, kun paikallinen oikeusistuin katsoi yrityksen laiminlyöneen verkkokauppatoiminnastaan työntekijöidensä turvallisuuden. Amazon on ilmoittanut aikovansa valittaa päätöksestä.

Amazon on myös joutunut luopumaan maksulliseen Amazon Prime -ohjelmaansa kuuluvasta lupauksesta, jonka mukaan yritys lupaa toimittaa tilaukset tavallisesti yhden vuorokauden aikana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa joidenkin tuotteiden toimitusajat Prime-tilaajille ovat venyneet jopa kuukauden mittaisiksi.

Ratkaisu: 175 000 uutta työntekijää ja vähemmän asiakkaita

Amazon on jo vastannut koronapandemian aikana kohtaamiinsa ongelmiin palkkaamalla 100 000 uutta työntekijää, joiden lisäksi yhtiö on ilmoittanut aikovansa palkata vielä 75 000 työntekijää lisää. Yritys on myös ilmoittanut käyttävänsä tulevaisuudessa 500 miljoonaa dollaria (noin 450 miljoonaa euroa) yrityksen varasto- ja kuljetustyöntekijöiden palkankorotuksiin. Uusien työntekijöiden avulla Amazonin on määrä luopua ulkopuolisten myyjien tavarantoimituksia koskevista rajoitteista jo tämän viikon aikana.

Amazonin tämänhetkiseen kapasiteettiin nähden liian suuret asiakasmäärät ovat johtaneet myös verkkokaupalle hyvin epätavalliseen tilanteeseen, jossa yritys pyrkii aktiivisesti vähentämään ja pienentämään verkkokaupan kautta tehtyjä tilauksia. Amazon lopetti jo maaliskuussa valtaosan sivuston ulkopuolisesta internet-mainonnastaan. Verkkokauppansa sisällä Amazon on taas luopunut toistaiseksi pienoisohjelmista, joiden tarkoituksena on suositella käyttäjille lisäostoksia heidän ostoskorinsa sisällön perusteella.

Yhdysvalloissa yritys on myös päättänyt luopua paikallisen äitien- ja isänpäivien (10. toukokuuta ja 21. kesäkuuta) markkinointikampanjoistaan. Amazonin omaa, heinäkuulle suunniteltua Prime Day -teemapäivää taas on päätetty lykätä määräämättömäksi ajaksi. Yhtiö on myös päättänyt vähentää erilaisten tarjouskuponkien tarjoamista, joilla on houkuteltu ihmisiä tekemään lisäostoksia.

Pörssissä Amazonin osakkeella on tänä vuonna mennyt hyvin. Osakeindeksien voimakkaasta laskusta ja monien kilpailijoidensa vaikeuksista huolimatta Amazonin markkina-arvo on kasvanut vuoden alusta noin neljänneksellä.