Suomalaisyhtiö toimittaa autonomisen ajamisen teknologiaa Norjaan

Sensible 4 toimittaa autonomisen ajamisen teknologiaa pilottiprojektiin Oslossa.

Allekirjoitettu sopimus norjalaisen joukkoliikenneoperaattori Ruterin, liikkumisen palveluyritys Holon, Toyota Motor Europen ja Sensible 4:n välillä tuo itsestään ajavat Toyotan ajoneuvot Norjaan, osaksi Ruterin seuraavaa autonomisen liikennöinnin pilottiprojektia.

Sensible 4:n autonomisen ajamisen järjestelmä jälkiasennetaan Toyotan ajoneuvoihin. Yhteistyön tavoitteena on käynnistää uudenlainen joukkoliikennepalvelu Nordre Follon alueella, lähellä Osloa, ensi syksynä.

“Uskomme että tulevaisuuden liikenne on automatisoitua ja jaettua. Ruterin, Holon ja Toyota Motor Europen kanssa toteutettava pilottiprojekti mahdollistaa autonomisten ajoneuvojen käytön osana joukkoliikennettä. Uskomme, että voimme yhdessä tuoda älykkäämmän ja kestävämmän tavan liikkua jokapäiväiseen käyttöön”, Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala toteaa.

Haastava sää, kuten lumi- tai vesisade tai sumu on tavallisesti ongelma autonomisille autoille. Sensible 4:n järjestelmä mahdollistaa itsestään ajavat autot kaikenlaisissa sääolosuhteissa, mikä on tärkeää Skandinavian ankarissa sääoloissa.

Liikennöintikokeilun tarkoitus on tutkia autonomisia ajoneuvoja osana Ruterin joukkoliikennejärjestelmää ja tarjota uudenlaisia liikkumispalveluja. Ruter on jo aiemmin perustanut kaksi autonomisen ajamisen kokeilua Oslon kaupunkiin ja nyt kokeilut laajenevat harvemmin asutulle esikaupunkialueelle Skin ympäristöön.

Oslon alueen joukkoliikennetoimija Ruter ja liikkumisen palveluyritys Holo toteuttivat ensimmäiset itsestään ajavien ajoneuvojen kokeilut Oslossa viime vuonna. Tanskalainen Holo on Euroopan johtava itsestään ajavien ajoneuvojen operaattori. Se on toteuttanut kokeiluja jo viidessä eri maassa. Holo vastaa Ruterin autonomisten ajoneuvojen jokapäiväisestä toiminnasta.

Sensible 4 keräsi alkuvuodesta kuusi miljoonaa euroa A-kierroksen rahoitusta japanilaisilta sijoittajilta. Sensible 4 on palkittu muun muassa parhaana startup-yrityksenä Dubai World Challenge for Self-Driving Cars -kilpailussa lokakuussa 2019. Sensible 4:n tekemä robottibussi GACHA on saanut useita suunnittelupalkintoja.