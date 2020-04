Keskimääräistä matalampi inflaatio tukee erityisesti riskillisten omaisuusluokkien kuten osakkeiden ja kiinteistöjen arvonkehitystä.

Normaali inflaatioympäristö on käsitteenä epämääräinen, sillä inflaatio on vaihdellut historiassa tuntuvasti. Esimerkiksi vuosien 1970-1979 aikana keskimääräinen inflaatio Yhdysvalloissa oli 7,25 prosenttia, kun se vastaavasti 2010-2018 oli 1,80 prosenttia. Pitkän aikavälin inflaation keskiarvo (1913-2018) on ollut Yhdysvalloissa 3,15 prosenttia.

