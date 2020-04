Koronavirus on ajanut maailmalla monet perinteiset vähittäiskauppajätit vaikeuksiin. Analyytikoiden mukaan osa Yhdysvaltain vähittäiskauppajäteistä tulee väistämättä ajautumaan konkurssiin.

Koronaviruksen myötä monet kivijalkamyymälöihin nojaavat tavarataloketjut ympäri maailman ovat ajautuneet vaikeuksiin, kun myymälöitä on pandemian vuoksi suljettu ja asiakasmäärät ovat romahtaneet. Suomessa Stockmann ilmoitti maanantaina hakeutuvansa yrityssaneeraukseen, eikä Wall Street Journalin mukaan yhdysvaltalaisten tavaratalojen tilanne vaikuta yhtään sen paremmalta.

Pörssilistatuista tavarataloketjuista vaikeuksissa on erityisesti pahasti velkaantunut J. C. Penney. Yrityksellä on pelkästään vuoden 2022 loppuun mennessä maksettavia lainoja tällä hetkellä noin 2,8 miljardin dollarin (noin 2,6 miljardin euron) arvosta, joista 147 miljoonaa dollaria (noin 135 miljoonaa euroa) pitäisi maksaa takaisin jo kesäkuun loppuun mennessä. Wall Street Journalin haastattelemien sisäpiiriläisten mukaan yhtiö yrittää parhaillaan sopia lainaehtojen uudelleenneuvottelusta velkojien kanssa.

Vanhojen velkojen lisäksi tavarataloja ovat rasittaneet luottoluokitusten tiputukset. Esimerkiksi pörssilistatut tavaratalojätti Macy’s ja muotiin erikoistunut Gap tippuivat hiljattain roskalainaluokkaan, mikä vaikeuttaa merkittävästi yritysten mahdollisuutta hankkia uusia lainoja tai saada mahdollisesti valtion tukipaketteja. Yhdysvaltain kongressi pääsi pari viikkoa sitten sopuun massiivisesta kahden biljoonan dollarin elvytyspaketista, mutta vähittäiskaupalle ei ainakaan vielä tämän elvytyspaketin yhteydessä myönnetty tukea.

Vähittäiskauppaketjut ovat yrittäneet sopeutua uuteen tilanteeseen huomattavilla leikkauksilla ja lomautuksilla. Alan yritykset ovat tähän mennessä lomauttaneet Yhdysvalloissa yhteensä satoja tuhansia työntekijöitä, leikanneet palkkoja sekä osinkoja ja jopa joissain tapauksissa lopettaneet vuokranmaksun pitääkseen kassavirtansa kunnossa. Wall Street Journalin haastattelemat analyytikot kuitenkin uskovat, että sopeutumistoimista huolimatta Yhdysvalloissa tullaan koronaviruksen myötä näkemään vähittäiskauppaketjujen konkursseja.

Heikentyneet talousnäkymät ovat näkyneet myös yhdysvaltalaisten vähittäiskauppojen pörssikursseissa. Vuodenvaihteeseen verrattuna J. C. Penneyn arvosta oli sulanut tiistaihin mennessä yli 70 prosenttia, Macy’sin arvosta noin 65 prosenttia ja Gapin arvosta noin 60 prosenttia.